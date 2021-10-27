Еще час сна или потерянная неделя? Мы спросили украинцев, что они думают о переводе часов (видео)

Украинцы высказали свое мнение о переводе часов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина готовится перейти на зимнее время. Перевод часов произойдет уже 31 октября.

Сайт "Сегодня" узнал, что думают украинцы о переводе часов.

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Мнения разделились

Мы погуляли в центре Киева и расспросили прохожих. Некоторые не прочь перевести стрелки, а кто-то принципиально против таких действий.

"Уже привыкла. Но хотелось бы, чтобы мы оставались в летнее время. Иногда адаптация проходит легко, а иногда нужно действительно неделю адаптироваться к этим изменениям", – рассказала жительница Киева.

Еще одна прохожая уверена, что раз это было всегда, из года в год, то это нормально.

"Я не ощущаю никаких дискомфортов от перевода часов. Для меня существенно ничего не поменялось. Для правительства, наверное, или для всех это просто легче. Легче, если переезжаешь в другую страну, путешествуешь", – высказала мнения еще одна украинка.

Легче вставать на работу

Некоторые украинцы ждут перевода часов для того, чтобы утром подольше поспать.

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"Положительно отношусь к переводу часов, потому что считаю, что нужно эффективно использовать мировой день. Я лично сова, поэтому для меня лишнее время поспать – это очень хорошо".

Еще одна жительница Киева рассказала, что ей на работу нужно приходить в 8 утра, но для того, чтобы собраться, необходимо встать в 6:30: "А это еще темно! Очень тяжело встать. И идешь с работы – тоже уже темно".

Куда переводить стрелки

В этом году переход на "зимнее" время состоится в 4 утра 31 октября – в ночь с субботы на воскресенье. Стрелки часов необходимо перевести на час назад.

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Большинство современных гаджетов автоматически переводит часы. Но о настенных или наручных часах нужно позаботиться самостоятельно.

Зачем переводить часы

Перевод часов стал для Украины уже традиционным – это делают с 1981 года. Тогда считалось, что зимнее время поможет эффективнее использовать световой день и экономить электроэнергию. Однако позже все таки выяснили – экономия электроэнергии при переводе времени мизерная, от 1 до 3%, а иногда даже меньше.

Но для Украины перевод часов все таки очень важен. Мы должны жить в зимнем времени, так как де-факто страна расположена в двух часовых поясах. Это значит, что если оставить в Украине летнее время, то жителям западных областей в декабре придется начинать рабочий день в темноте, потому что солнце там в 9:00 только появится из-за горизонта (при переводе часов на "зимнее" время – в 8:00).

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