Еще одна область попала в оранжевую зону карантина

В оранжевой зоне все еще находится только одна область, остальные регионы сейчас в – списке "желтых"

Карантин в Украине / Фото: УНИАН

С сегодняшнего дня, 18 мая, Донецкая область попала в оранжевую зону карантина. А Черкасская область, которая была "оранжевой" пару дней назад, снова "пожелтела".

Новые данные опубликовали в Минздраве.

Таким образом, в оранжевой зоне все еще находится только один регион, все остальные – в желтой.

Согласно новым данным, в Донецкой области превышен процент эпидемиологического порога – 101,5% при норме 100%.

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В то же время Черкасская область улучшила свои показатели по выявлению случаев инфицирования и благодаря этому перешла в список "желтых".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время может перейти в зеленую зону карантина.

Кроме того, сообщалось, что Кабинет министров Украины собирается продлить адаптивный карантин в Украине до августа.