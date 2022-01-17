Если РФ начнет вторжение. Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие

Где прятаться и что брать с собой в случае ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня
После масштабной кибератаки на украинские сайты в стране все чаще говорят о возможном вторжении РФ. На случай ЧП человек должен иметь свой "тревожный чемодан" и знать, где находится ближайшее бомбоубежище.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Если на улице звучит сигнал "Внимание всем" (завивание сирены, прерывистые гудки предприятий, сигналы транспортных средств) — нужно немедленно включить радио или телевизор и слушать дальнейшие указания. Если же в это время вы находитесь на улице – быстро зайдите в заведение, где есть радио или телевизор.
Где искать бомбоубежища?
В Украине укрытия на случай ЧП могут быть расположены в подвалах домов, паркингах, специальных помещениях на предприятиях и т. д. В бомбоубежище могут превратить даже метрополитен.
Адреса всех защитных сооружений собрали в интерактивную карту. Также найти укрытия можно по указаниям на улицах.
Что должно быть в "тревожном чемодане"
1. Документы
Кроме оригиналов стоит упаковать и копии важных документов – паспорта, водительских прав, документов на недвижимость и автомобиль. Все необходимо упаковать в полиэтилен. Деньги с карт лучше обналичить и взять с собой.
2. Для связи:
- блокнот, ручка, список важных номеров;
- павербанки, зарядки;
- радиоприемник на батарейках;
- карта местности.
3. Одежда:
- два комплекта нижнего белья, две пары обычных носков, носки из шерсти;
- штаны, куртка, карематы и спальные мешки;
- рубашка или кофта, плащ-дождевик, шапка, перчатки, шарф и удобная обувь;
- нити, иглы.
4. Еда и посуда:
- металлические котелок, фляга, ложка и чашка;
- питьевая вода с расчетом на 1-2 дня (3 литра воды на человека в сутки), по возможности эти запасы надо время от времени обновлять;
- запас пищи на пару дней: высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами, леденцы), тушенка, галеты, суп-пакеты, мясные и рыбные консервы, чай/кофе в пакетиках. Также можно взять крупы, макароны, сухие овощные полуфабрикаты.
5. Медицина и гигиена:
- зубная щетка и паста, мыло, полотенце, туалетная бумага, пару пачек сухих и влажных салфеток, средства интимной гигиены, маникюрный набор, медицинские маски;
- активированный уголь (от интоксикации), парацетамол/ибупрофен (жаропонижающий), альбуцид (капли для глаз), фталазол (от кишечной инфекции), имодиум (от диареи), супрастин (от аллергии). Также нужно взять лекарства, которые вы принимаете регулярно.
- сухой и медицинский спирт, антисептик, влажные салфетки, две пары резиновых перчаток, клапан с пленкой для искусственного дыхания;
- средства для остановки кровотечения, марлевые салфетки и нестерильные марлевые бинты; эластичные бинты с фиксатором; пластыри; атравматические ножницы для разрезания одежды на пострадавшем;
- большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего, дезинфектор для рук, спиртовые салфетки, шприцы.
Также нужно иметь контакты собственных врачей и рецепты лекарств.
Что еще стоит взять:
- Компас,
- палатку,
- часы (лучше водонепроницаемые),
- полиуретановый коврик,
- спальник.
- фонарик,
- нож,
- спички,
- топор,
- пару
- зажигалку,
- пару мусорных пакетов объемом 120 литров,
- свечи,
- рулон широкого скотча.
Угроза вторжения РФ
В Украине все чаще говорят о том, что РФ может начать вторжение в Украину и широкомастабную войну. В частности, тема стала на слуху после таких инцидентов:
- Ночью с 13 на 14 января провели начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Всего пострадали около 70 сайтов. Власти уже заявили, что за этим может стоять РФ. С помощью кибератаки страна-агрессор хочет посеять хаос среди украинцев и дестабилизировать ситуацию.
- 14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.
- После этого, 15 января, в Горловке на химзаводе "Стирол" произошла утечка аммиака. Разведка считает, что это может стать поводом для вторжения России.
"Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ", – говорится в сообщении разведки Минобороны.