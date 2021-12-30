Есть чем гордиться? Сколько украинцев довольны качеством жизни – опрос

Довольны ли украинцы качеством своей жизни / Фото: Коллаж: Сегодня

Более трети украинцев не довольны качеством жизни в стране. Больше всего возмущены жители центрального региона. При этом полностью довольны жизнью всего 1,1% населения.

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

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Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Размер выборки: 1000 респондентов.

Какие результаты опроса?

Вообще не довольны качеством жизни в Украине 33,1% людей. Больше всего за этот пункт голосовали украинцы в возрасте 45-54 года (49,3%), а также жители центральной части страны (45,4%).

33,1% людей. Больше всего за этот пункт голосовали украинцы в возрасте 45-54 года (49,3%), а также жители центральной части страны (45,4%). Скорее недовольны, чем довольны 33,5% граждан. Жители южного региона голосовали за этот пункт чаще всего (43,4). Большинство из тех, кто выбрал второй вариант – жители больших городов с населением 500 тыс. – 1 млн человек.

33,5% граждан. Жители южного региона голосовали за этот пункт чаще всего (43,4). Большинство из тех, кто выбрал второй вариант – жители больших городов с населением 500 тыс. – 1 млн человек. Как довольны, так и недовольны 23,8%. Чаще всего этот вариант выбирала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

23,8%. Чаще всего этот вариант выбирала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Скорее довольны, чем недовольны только 5,6%. Четвертый пункт выбирали люди в возрасте от 18 до 24 лет (7,2%), а также жители столицы (12,5%).

только 5,6%. Четвертый пункт выбирали люди в возрасте от 18 до 24 лет (7,2%), а также жители столицы (12,5%). Полностью довольны всего 1,1%. За этот пункт не проголосовал ни единый украинец в возрасте 45-60 лет, а также житель восточных регионов.

всего 1,1%. За этот пункт не проголосовал ни единый украинец в возрасте 45-60 лет, а также житель восточных регионов. Сложно ответить на этот вопрос было 2,9% респондентов.

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