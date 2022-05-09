Эта битва гораздо грандиознее – Карл Бильдт о том, почему так важна победа Украины

Карл Бильдт заявил, что последствия кремлевской агрессии должны быть очень болезненными для РФ / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

Неспровоцированной войной с целью уничтожить страну назвал российскую агрессию против Украины премьер-министр Швеции в 1991-1994 годах, министр иностранных дел в 2006-2014 годах Карл Бильдт.

Президент России Владимир Путин начал войну против Украины так же, как в сентябре 1939 года Гитлер начал Вторую мировую войну, заявил Карл Бильдт во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Такая же война, неспровоцированная, с единственной целью. Гитлер не хотел, чтобы Польша была. Он хотел стереть ее с карты Европы. Так же Путин не хочет, чтобы Украина существовала, он хочет от нее избавиться. Считает, что само существование Украины – это преступление, которое совершил Ленин и большевики", – сказал Бильдт.

Путин начал войну против Украины, открыто заявив о своих целях, напомнил политик.

"Он цель откровенно объявил, когда начинал эту грубую войну. И, конечно, он проиграет, ему должен проиграть", – подчеркнул Карл Бильдт.

Он подчеркнул, что с агрессией нельзя мириться.

"После Второй мировой войны было создано такое понятие, как высшее международное преступление. Высшее международное преступление – это преступление агрессии. Нельзя начинать войну, нельзя быть агрессором по отношению к другим странам", – сказал он.

По его мнению, последствия такой агрессии должны быть очень болезненными.

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"С ними нельзя мириться, потому что тогда это поощряет других совершать агрессию. И есть такие кандидаты, которые с радостью последовали бы примеру агрессоров. Поэтому очень важна победа Украины, важна для Украины прежде всего. Украина – это государство, которое многие из нас любят, высоко ценят, потому что мы очень много лет с вами сотрудничаем. Мы понимаем все проблемы и сложности в Украине", – сказал Карл Бильдт.

Он отметил, что в мире понимают, что победа над агрессором очень важна для Украины, но и для Европы и для всего мира тоже.