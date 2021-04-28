"Это агрессивный курс". Реакция НАТО на деэскалацию агрессии РФ на Донбассе

В НАТО продолжают следить за ситуацией вокруг наращивания сил на границе с Украиной и отмечают снижение напряженности с Россией.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Укринформ".

"Мы ожидаем, что Россия завершит все военные наращивания в Украине и вокруг нее. Мы также ожидаем, что Россия присоединится, по доброй воле, к политическому процессу, потому что только посредством переговоров и политического процесса мы можем найти политическое долговременное решение", – сказал он.

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Столтенберг также отметил, что союзники по НАТО подтвердили мощную политическую поддержку Украины. Они будут продолжать помогать Украине в осуществлении реформ, в модернизации институтов по безопасности и обороне.

По его словам, то, что происходило вокруг Украины в течение нескольких прошедших недель, отражает агрессивный курс России, который наблюдается уже много лет.

Напомним, ранее в этом месяце в Брюсселе состоялось внеочередное заседание комиссии Украина-НАТО, на котором обсуждали провокационное поведение России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.