"Это героизм": как Метинвест помогает эвакуированным с Азовстали

Эвакуированным мариупольцам предоставляют всю необходимую помощь / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

В Запорожье прибыли первые 156 человек, эвакуированные с оккупированного российскими войсками металлургического комбината "Азовсталь".

Директор по персоналу предприятия Иван Голтвенко сообщил, что им уже предоставляется вся необходимая помощь.

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"156 человек находились в бомбоубежищах Азовстали почти 2 месяца. Эвакуированные говорят, что на комбинате остались еще сотни людей, преимущественно это женщины и дети. Эвакуацию провели при содействии ООН и Красного Креста. Присоединилась к помощи также компания Метинвест", – рассказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Голтвенко подчеркнул, что находиться столько времени в бомбоубежище – это героизм, а среди эвакуированных людей много сотрудников завода, и группа Метинвест готова помочь всем людям.

По его словам, эвакуированным будут оказывать всю необходимую помощь, в том числе психологическую, медицинскую и гуманитарную. Также мариупольцам помогут с трудоустройством.

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"Люди рассказывают ужасные вещи. Они говорят, что бомбардировки продолжались все 60 дней, они жили в информационном вакууме и каждую ночь прощались с жизнью. Всем этим людям необходима помощь, и она обязательно будет предоставлена", – заверил Голтвенко.

По словам директора по персоналу, все эвакуированные уже получили продукты и сейчас решается вопрос их расселения.

"Мы встретимся и будем помогать психологически, медикаментами. Всем нашим сотрудникам из Азовстали мы предложим новую работу", – рассказал он и подчеркнул, что это только первый шаг к освобождению.

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Ситуация на Азовстали

В бомбоубежищах металлургического комбината скрываются сотни мирных жителей города, которых не выпускают оккупанты.

Владелец комбината Ринат Ахметов заявил, что горд фактом того, что Азовсталь стал символом борьбы и ни в коем случае не будет работать под российской оккупацией.

"Сегодня" также писали, какую гуманитарную помощь получили киевляне, и рассказывали, какая звезда стала послом музея "Голоса Мирных".