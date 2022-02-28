Это не День открытых дверей: Венедиктова объяснила решение выпустить на волю заключенных

Некоторых заключенных выпустят на свободу для участия в теробороне / Коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова разъяснила информацию об освобождении некоторых заключенных из-под стражи для защиты государства. В видеообращении, которое появилось на ее странице в Facebook, генпрокурор заверила, что такое решение не приведет к обострению криминальной ситуации на улицах украинских городов.

"Населению переживать за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит. А отбывающим наказание надеяться на День открытых дверей тоже", — сказала Венедиктова.

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Также она подчеркнула, что это не массовая акция, а точечный шаг. По словам Венедиктовой, опыт заключенных, которые снова оказались на свободе, может пригодиться для выполнения обязанностей в составе теробороны:

"Каждый из свободных имеет большой боевой опыт в зоне АТО в 2014-2015 годах. Все они ярые противники "русского мира", а один — вообще автор известной песни украинских болельщиков о главном агрессоре. По каждому индивидуально оценены все риски и определены механизмы контроля над ними"

Напомним, накануне в Офисе генерального прокурора сообщили о том, что бойцов, которые были осуждены за разные преступления, отпустят из-под стражи. Они должны будут пополнить ряды территориальной обороны.