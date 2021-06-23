Это не для того, чтобы подразнить Россию: Кучма вспомнил о визите Папы Римского в Украину (фото)

Ровно 20 лет назад состоялся первый и единственный визит Папы Римского в Украину. 23 июня 2001 года по приглашению второго президента Леонида Кучмы в Киев приезжал Иоанн Павел II, которого впоследствии признали святым. Целью визита была поддержка верующих всех конфессий и подтверждение европейского пути Украины.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.



Визит понтифика в Украину

Визит Папы 23 июня 2001 года в Киев. Фото: Валерия Соловьева

В своей речи в аэропорту "Борисполь" Иоанн Павел II, в частности, сказал: "Прихожу к вам, дорогие жители Украины, как друг вашего благородного народа. Прихожу как брат по вере, чтобы обнять стольких христиан, которые среди тяжелых страданий сохранили верность Христу. Прихожу движимый любовью, чтобы всем детям этой земли, украинцам каждой культурной и религиозной принадлежности, выразить свое уважение и искреннюю дружбу".

Так понтифика встречали украинцы. Фото: Валерия Соловьева

Он приветствовал обретение Украиной независимости без кровопролития.

Понтифик посетил Киев и Львов, произнес 11 проповедей и речей, провел литургии, на которых присутствовало более 2 млн граждан. Во время литургий, которые состоялись на киевском аэродроме "Чайка" и на львовском ипподроме, Иоанн Павел II обращался к верующим на украинском языке.

До сих пор визит Иоанна Павла II остается первым и единственным визитом глав Ватикана в Украину.

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Литургия с участием Иоанна Павла ІІ. Фото: Валерия Соловьева

Воспоминания Кучмы о визите Папы Римского

Сегодня второй президент Украины называет Иоанна Павла II одним из главных мировых лидеров за весь послевоенный период.

Кучма встретил главу Ватикана. Фото: Валерия Соловьева

"Он был уникальным человеком. Немощный телом, но сильный душой. У него был огромный глобальный авторитет. Принимать такого гостя для Украины было честью. Хочу отдельно упомянуть тех, кто внес огромный вклад в подготовку визита, – корифеев нашей дипломатии Геннадия Иосифовича Удовенко и Анатолия Максимовича Зленко. И это полная ерунда, что я добивался визита Папы только для того, чтобы подразнить Россию. Я думал не о России, а о миллионах греко- и римокатоликов Украины, наших граждан. Я хотел, чтобы они смогли услышать слово своего пастыря", – сказал Кучма.

Необычный автомобиль понтифика. Фото: Валерия Соловьева

Он считает, что 20 лет назад Украина занимала больше места на политическом глобусе, чем сейчас, причем наша страна интересовала мировое сообщество тем, что мы делали сами, "а не тем, что с нами делали другие".

"Мы были больше субъектом, чем объектом. Во время моего президентства дважды с визитом в Киев приезжал президент США, глава Китая – тоже дважды, европейские лидеры – еще чаще. Очень большое значение имело и то, что Папа Иоанн Павел II уделял Украине особое внимание. Он действительно считал ее родной для себя страной. Сейчас меня спрашивают, почему не удалось организовать такие визиты потом. Не хочу оценивать усилия тех, кто был у власти после меня. Но в более поздние времена больше, чем в 2001-м, самостоятельной линии Украины мешала Москва. Это факт. Ставили палки в колеса во всех сферах. И контакты Киева – что с Ватиканом, что с Константинополем – пытались срывать и Кремль, и русская церковь", – добавил второй президент.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2011 года Ватикан признал чудо, которое совершил Иоанн Павел II после смерти, после чего покойного понтифика причислили к лику блаженных.