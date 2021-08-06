Это право справедливости: Билецкий не исключает протестов после задержания членов Нацкорпуса

Он считает, что если ветеранское сообщество не будет видеть справедливости, то оно будет действовать, как украинцы действовали много раз

Андрей Билецкий / Фото: Facebook

Основатель полка "Азов", бывший нардеп и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий считает, что для демократической страны уличные протесты и акции – нормальное явление. Поэтому если сообщество ветеранов не будет видеть справедливости, – это может произойти.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", комментируя задержания членов Нацкорпуса.

"Когда люди не могут найти справедливости в правосудии, например, то любой человек оставляет за собой право этой справедливости. Будем говорить прямо – уличные протесты, акции, противостояние и т.д. является нормальным политическим ландшафтом демократической страны. Если ветеранское сообщество не будет видеть справедливости, то оно будет действовать, как украинцы действовали много раз, когда эту справедливость не видели", - сказал Билецкий.

Напомним, 5 августа Служба безопасности в Харьковской области разоблачила деятельность мощной преступной группировки. Во время спецоперации были задержаны почти 50 человек, изъято оружие и боеприпасы. Как оказалось – облаву спецназ устроил на представителей "Нацкорпуса".

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В спецслужбе заявили, что задержанные занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Объем их "прибыли" составлял более 1 млн грн ежемесячно. Более того, преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского горсовета.

Как мы писали ранее, один из задержанных при спецоперации СБУ по задержанию преступной группировки в Харьковской области, представитель "Нацкорпуса" Сергей Величко (позывной "Чили") является автором известной кричалки харьковских ультрас "Путин – х**ло".