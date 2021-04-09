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"Это приоритет на 2021 год": Венедиктова объявила войну домашнему насилию

9 апреля, 12:45

Сергей Мартынец

Одной из главных причин увеличения случаев насилия в семье стал карантин

Борьба с домашним насилием станет приоритетом для Офиса генпрокурора в 2021 году, поскольку каждая третья семья в Украине стыкается с такой проблемой.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, ситуация особенно обострилась в связи с карантином, когда обидчики и жертвы вынужденно оказались в закрытом пространстве. За прошлый год количество обращений по поводу насилия выросло более чем наполовину, из них 86% поступили от женщин, 12% от мужчин и 2% – от детей.

"Насилию нет оправдания, домашнему – тем более. Это не семейное дело, не способ воспитания, не специфическое проявление любви. Это преступление, о нем надо заявлять, потому что может быть поздно", – сказала Венедиктова.

Также ее поразили кадры нашумевшей недавно истории, как бывший муж год бил женщину из Кременчуга, в том числе и на глазах у детей. Полтавская прокуратура уже сообщила обидчику о подозрении и ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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Ситуация с домашним насилием в Украине

Как помогают жертвам домашнего насилия

"Противодействие криминальным преступлениям, связанным с домашним насилием в отношении женщин, мужчин и детей, мной определены приоритетом работы прокуратуры на 2021 год… Никто не должен жить в ежедневном страхе от психологического, физического, экономического или сексуального насилия. Это не только побои, это и оскорбления, угрозы и унижения, это умышленное лишение жилья, средств к существованию, документов, это запрет или принуждение к труду, в конце концов, это притязание и изнасилования, которые часто прикрывают исполнением "супружеских обязанностей", – заявила Венедиктова.

Видео: Офис генпрокурора

Напомним, еще в 2017 году Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие. Тогда депутаты установили, что "тиранам" грозит от 150 часов общественных работ до двух лет тюрьмы за насилие в семье.

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Источник: Сегодня

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