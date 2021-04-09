"Это приоритет на 2021 год": Венедиктова объявила войну домашнему насилию

Борьба с домашним насилием станет приоритетом для Офиса генпрокурора в 2021 году, поскольку каждая третья семья в Украине стыкается с такой проблемой.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, ситуация особенно обострилась в связи с карантином, когда обидчики и жертвы вынужденно оказались в закрытом пространстве. За прошлый год количество обращений по поводу насилия выросло более чем наполовину, из них 86% поступили от женщин, 12% от мужчин и 2% – от детей.

"Насилию нет оправдания, домашнему – тем более. Это не семейное дело, не способ воспитания, не специфическое проявление любви. Это преступление, о нем надо заявлять, потому что может быть поздно", – сказала Венедиктова.

Также ее поразили кадры нашумевшей недавно истории, как бывший муж год бил женщину из Кременчуга, в том числе и на глазах у детей. Полтавская прокуратура уже сообщила обидчику о подозрении и ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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Ситуация с домашним насилием в Украине

За 2020 год зарегистрировано около 3 тысяч таких правонарушений, почти 2000 из них направлены в суд.

199 детей подверглись насилию.

Только за январь март этого года зарегистрировано более тысячи случаев насилия, в суд уже переданы более 650 дел.

За 2020 год осуждено 778 "тиранов".

Как помогают жертвам домашнего насилия

Запущена правительственная горячая линия по противодействию домашнему насилию, номер: 1547.

Созданы девять шелтеров – это приюты для пострадавших от домашнего насилия. На этот год предусмотрено 275 млн грн для расширения сети служб поддержки пострадавших.

Будет внедряться специализация прокуроров по уголовным производствам этой категории.

Началось более тесное взаимодействие прокуроров с общественными организациями, которые занимаются вопросами домашнего насилия.

"Противодействие криминальным преступлениям, связанным с домашним насилием в отношении женщин, мужчин и детей, мной определены приоритетом работы прокуратуры на 2021 год… Никто не должен жить в ежедневном страхе от психологического, физического, экономического или сексуального насилия. Это не только побои, это и оскорбления, угрозы и унижения, это умышленное лишение жилья, средств к существованию, документов, это запрет или принуждение к труду, в конце концов, это притязание и изнасилования, которые часто прикрывают исполнением "супружеских обязанностей", – заявила Венедиктова.

Видео: Офис генпрокурора

Напомним, еще в 2017 году Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие. Тогда депутаты установили, что "тиранам" грозит от 150 часов общественных работ до двух лет тюрьмы за насилие в семье.