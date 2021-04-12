Это самый короткий путь для России: генерал оценил вероятность атаки на Киев

Оккупанты уже перебросили в Беларусь войска, готовые к вторжению в Украину

Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной. Самый короткий путь на Киев – нападение с севера (Черниговской области). Кремль вряд ли будет захватывать нашу столицу, но может заблокировать и использовать для торга с Западом.

Такое мнение высказал в интервью Крым.Реалии бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.

Атака на Киев

Он напомнил, что Россия имеет право по договоренности с Минском использовать белорусскую территорию для передвижения своих войск. Кроме того, во время последних российско-белорусских военных учений россияне завели туда свои войска.

"Этот фронт подготовлен и также может принять участие в наступлении. Более того, удар с севера – это наиболее короткий путь на Киев. При этом необязательно, что российские войска попробуют захватить столицу – им важно блокировать ее и затем, приостановив наступление, начинать новый виток торговли с Западом. Их план-максимум, скорее всего, – выход на Днепр и отсечение того, что они считают "русской землей", от остальной части Украины",- сказал Романенко.

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Нападение с Крыма

По его словам, оккупанты могут попытаться ударить с юга для захвата инфраструктуры, связанной с поставками пресной воды, а также отсечь от Черного моря всю континентальную Украину, в первую очередь – Херсонскую область. Однако генерал успокоил – точных планов на этот счет нет даже в Кремле, и Путин, начав войну, будет действовать по ситуации, и не факт, что продвинется далеко.

Романенко подчеркнул, что у России превосходство над Украиной в авиации, бронетехнике, ракетных комплексах и на море. При этом у Украины есть противовоздушная оборона, но практически нет противоракетной

"Именно поэтому наиболее актуальной помощью со стороны наших западных союзников стало бы закрытие нашего воздушного пространства и прикрытие с моря, особенно со стороны Херсонской области", – резюмировал генерал.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Таран рассказывал, когда Путин может развернуть полномасштабное наступление.