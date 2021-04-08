"Мы уже перечислили 131,4 миллиона гривен. На данный момент – это около 66% от всех инвестиций, которые государство получило от отрасли", – СЕО ООО Париматч Наталья Гилевич отмечает, что беттинг может существенно наполнять бюджет при условии внесения изменений в налогообложение отрасли.

СЕО ООО Париматч Наталья Гилевич

Мировой бренд Parimatch является ведущим представителем в своей отрасли, в Украине он также известен уже много лет, хотя украинской дочке кипрского холдинга всего 1,5 года. При этом компания еще в феврале получила лицензию для онлайн-казино и, спустя месяц, основную для себя лицензию на букмекерскую деятельность. Причем эта лицензия пока что остается единственной выданной в Украине. С ее оплатой украинская Париматч затягивать тоже не стала и перечислила в бюджет 131,4 миллиона гривен. Это более половины средств от легализации азартных игр, правда, работать на новом рынке компания пока не начала.

О том, почему после легализации игорного бизнеса, он все еще "тормозит", объемах рынка и тех, кто определяет его судьбу, журналист НВ Бизнес говорил с СЕО украинской Париматч Натальей Гилевич. Для Гилевич это первое интервью в статусе гендиректора беттинговой компании.

Досье. Наталья Гилевич в холдинге Parimatch с 2018 года. В игорный бизнес попала после 13 лет работы в Баядера Групп – одном из крупнейших алкогольных холдингов Восточной Европы, в котором Гилевич занималась маркетинговой стратегией компании и развивала ряд отечественных брендов. До того, как возглавить украинскую Париматч, в букмекерском холдинге Гилевич работала на позиции СМО. Именно при ней амбассадором бренда стал Конор МакГрегор, появился ряд меценатских спортивных проектов в Украине. Генеральным директором ООО "Париматч" Наталья Гилевич стала в августе 2020 года.

– Кабмин оценивает рынок в 5-7 миллиардов гривен поступлений бюджетных средств. Вы согласны с этими оценками?

– Мы считаем, что можно дать больше. Но при условии внесения изменений в налогообложение отрасли.

Если посмотреть на общемировые тренды, то беттинг – это половина всего рынка азартных игр. И беттинг растет. Согласно прогнозам, на глобальном рынке беттинг будет расти на 10% ежегодно. Украина отдельно не оценивалась, но цифры будут примерно те же.

– Украинский рынок азартных игр можно назвать сейчас "диким"?

– Нет. У игроков есть опыт игры через сеть. Лучший контролер рынка – это потребитель, но ему нужны правила. Сегодня у нас рынок легализирован, правила есть, а технических условий для бизнеса – нет.

– Почему?

– Cегодня не утвержден перечень игрового оборудования, подлежащего сертификации, нет порядка сертификации такого оборудования, не утвержден технический регламент и нет органов сертификации, которые, согласно Закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", могут осуществлять указанные действия в соответствии с сертификацией.

Второе – налоги. Изначально столь высокий лицензионный платеж рассматривался как компромисс – взамен высокой стоимости лицензии должен был быть минимизирован налог с GGR (валовый игровой доход) и налог с игрока. Предполагалось, что легче собрать вначале "живые" деньги с участников рынка и создать оптимальные условия. Но сегодняшняя ситуация не укладывается в эту логику. Поэтому сейчас в парламентском комитете рассматривается в том числе и вопрос снижения цены на лицензию. Но мы не успели.

Получается, всего 2 пути: либо нагружать налогами компанию, либо потребителя. Мы взяли нагрузку на себя. Но потребителя от нагрузки никто не освободил, он должен платить также налог с выигрыша, который необходимо отменить.

– Сколько вы готовы ждать?

– Мы чувствуем, ожидаем и надеемся, что в ближайшее время вопросы, которые требуют урегулирования, будут приняты.