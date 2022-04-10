Эвакуация из горячих точек, сокращение комендантского часа в Полтавской области и другие важные события 10 апреля

Страны ЕС пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины, а в Полтавской области сокращают комендантский час. Коллаж "Сегодня".

С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест. А В Полтавской области сокращают продолжительность комендантского часа.

Международные эвакуационные поезда на 10 апреля

С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.

Реклама

Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.

10 апреля поезда в Польшу будут курсировать по следующему расписанию:

08:30 — 715/716 Киев-Пасс — Пшемысль

10:30 — 901/902 Днепр — Хелм

18:22 — 35/36 Одесса-Главная — Пшемысль

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм

Реклама

Рейсы в Словакию на 10 апреля 2022 года

11:35 – №8861 Чоп – Кишице

Рейсы в Венгрию на 10 апреля 2022 года

Реклама

12:30 – №33 Мукачево – Будапешт

16:30 – №32521 Мукачево – Будапешт

Рейсы в Австрию на 10 апреля 2022 года

14:07 – №749/750 Киев – Вена

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

В Полтавской области сокращают комендантский час

В Полтавской области сокращают продолжительность комендантского часа. С 10 апреля он будет начинаться в 21:00 и продлится до 05:00. Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Дмитрия Лунина Telegram.

Подробности

"Сокращаем время комендантского часа. Завтра, с 10 апреля, по всей Полтавской области комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00", – написал он.

Отметим, что во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.

Временный мост в Ирпене откроется в воскресенье

В воскресенье, 10 апреля, планируют открыть временный мост на Варшавской трассе в Ирпене. Через 7-10 дней намерены запустить движение на Житомирской автодороге. Глава Киевской ОВА Александр Павлюк отметил, что временный насыпной мост через реку Ирпень на трассе Е373 Киев-Коростень сдадут в эксплуатацию 10 апреля.

"Как и обещали, через неделю построили первый объездной мост через реку Ирпень. Завтра мы его запускаем. Я думаю, что он разгрузит потоки машин, следующие в Ирпень и соседние города", – отметил глава Киевской ОВА.

Александр Павлюк рассказал, что мост в Ирпене строили круглосуточно в течение шести дней 55 человек с помощью около 40 единиц техники.

Работы по возведению временного насыпного моста возле села Стоянка, через которое проходит автотрасса Е40 (Киев-Житомир), сейчас еще продолжаются. Их планируют завершить через 7-10 дней, добавил глава Киевской ОВА.

"Надеюсь, что такими темпами в дальнейшем мы будем восстанавливать Киевскую область", – прокомментировал Александр Павлюк.

В то же время на восстановление капитальных мостов через реку Ирпень понадобится гораздо больше времени, поскольку начался частичный демонтаж пострадавших конструкций. По его мнению, главная задача – возобновить движение транспорта в сторону Киева.