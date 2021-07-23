Евро рухнул до годового минимума, а Кабмин повысил пенсии военным – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Евро упал до психологического минимума за год, в Украине стартовал сезон персиков, военные получат прибавки к пенсиям, а "Укрпочта" повышает тарифы на услуги.

Рассказываем самое главное о деньгах за сегодня – 23 июля.

Курс доллара и евро рухнули

Национальный банк Украины спрогнозировал стоимость иностранной валюты по отношению к гривне следующим образом: 1 доллар США будет стоить 27,05 грн за единицу, а евро – 31,85 грн. По сравнению со значениями 23 июля, курс доллара просел сразу на 14 копеек.

За день до этого "зеленый" упал на пять копеек. Укрепление гривни связано с решением НБУ повысить учетную ставку. Кроме того, рухнул и евро. Падение на 18 копеек пробило психологическую отметку в 32 гривни. Это произошло впервые с 22 июля 2020 года.

Курс гривни на открытии рынка 23 июля укрепляется и торгуется на уровне 27,06 гривен за доллар после того, как Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8% с 7,5% годовых. По словам главы регулятора Кирилла Шевченко, ставка еще может быть повышена до 8,5% и удерживаться на этом уровне до второго квартала 2022 года.

Евро и доллар обрушились. Коллаж "Сегодня"

В Украине стартовал сезон персиков

Рынки и магазины переполнены оранжевыми фруктами, как отечественными, так и зарубежными. В этом году персики значительно дороже, чем в 2020-м. Цена за килограмм отечественных стартует от 50 грн, зарубежные – вдвое дороже. Где найти дешевле и какой в этом году будет урожай, выяснила Эльвина Сеитбуллаева для новостей "Сегодня".

Реклама

Кабмин повысил пенсии военным

В Украине выросли минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД. Такое решение Кабинет министров Украины принял на заседании еще 14 июля, но его текст был опубликован на "Урядовом портале" только 22 июля. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой до повышенных размеров за июль. Так, почти 400 тысяч военнослужащих и правоохранителей получат дополнительные выплаты в размере 2000 гривен.

В Украине повысили пенсии военным. Коллаж: "Сегодня"

Украинцы смогут взять больше льготных ипотек

Министерство финансов в течение двух недель подготовит решения, которые позволят расширить условия льготных ипотек и лизинговых программ. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правительства поручил Минрегиону предусмотреть в проектах госбюджета на 2022 докапитализацию Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования.

Украинцам расширят возможности льготных ипотек / Фото: jcomp / Freepik

Укрпочта повысит тарифы на услуги

Национальный почтовый оператор готовит повышение тарифов на 20-40%. Об этом идет речь в проекте документа, который размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Изменения коснутся писем, бандеролей и посылок, как локальных, так и международных. Изначально "Укрпочта" просила повысить тарифы в среднем на 28,8%.

Тарифы "Укрпочты" готовятся поднять / Фото: Укрпочта