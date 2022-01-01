Факельное шествие и молебен. В Украине сегодня отмечают день рождения Бандеры

Сегодня исполняется 113 лет одному из известнейших борцов за независимость Украины в XX веке / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 1 января отмечают день рождение лидера Организации Украинских Националистов (ОУН) Степана Бандеры.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Степан Бандера родился 1 января 1909 в семье греко-католического священника в селе Старый Угринов (Ивано-Франковская область).

В ОУН Бандера вступил в 1929 году, а через четыре года стал на западно-украинских землях лидером ОУН. Бандера организовал пару политических убийств (в том числе секретаря консульства СССР во Львове Алексея Майлова – ответ ОУН на Голодомор в Украине).

В 1936 году Бандере вынесли приговор – пожизненное заключение, однако после захвата Польши Германией в 1939 году политический деятель вышел на свободу.

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В тот период Бандера работал над расширением сети освободительной организации на территории всей Украины. Но его планы не осуществились, потому что организация раскололась.

Бандера хотел создать независимое украинское государство на западноукраинской территории, но немецкие власти не поддержали такого решения.

Затем Бандеру арестовали и бросили в концлагерь Заксенгаузен.

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После этого украинские подразделения УПА начинают сражаться не только против польских и советских партизан, но и против немецкой оккупации. Бандера лично никогда не возглавлял УПА.

После своего освобождения в 1944 году Бандера вернулся к деятельности в ОУН.

Степан Бандера был убит агентом КГБ в Мюнхене в 1959 году. До сих пор остается символом украинского сопротивления.

Звание Героя Украины

В январе 2010 года Виктор Ющенко присвоил Степану Бандере звание героя Украины. А 2 апреля 2010 Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил данный указ.

23 июня 2010 это же решение было подтверждено постановлением Донецкого апелляционного административного суда. В 2011 году Высший административный суд Украины окончательно отобрал звание героя у Бандеры.

День рождения Степана Бандеры в Украине

В Киеве уже стало традицией устраивать факельное шествие в честь народного деятеля. Сайт "Сегодня" проведет прямую трансляцию мероприятия.

Во Львове в честь этого события устраивают народное вече возле памятника Бандере, а также молебен о судьбе Украины.

В Ивано-Франковске тоже состоятся мероприятия к празднованию в городе 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Начнется празднование в 9:00 выездом делегации Ивано-Франковска на мероприятия в селе Старый Угринов Калушского района (ул. Б. Лепкого, 46).

В 13:00 – открытие Колокола памяти (Мемориальный сквер).

13:30 – пешее шествие общественности города (Мемориальный сквер – ул. Степана Бандеры – Европейская площадь).

14:00 – праздничное вече по случаю 113-летия со дня рождения Степана Бандеры (Европейская площадь, памятник С.Бандере).

15:00 – час исторической памяти "Имя, объединяющее Украину" (Центр патриотического воспитания учащейся молодежи имени Степана Бандеры)

В Кривом Роге колонны с факелами в честь 113-летия Бандеры будут собираться на 95-м квартале у народной стелы Героев.

В Днепре факельное шествие состоится центральным проспектом города. Колонны с факелами стартуют от Днепропетровской ОГА.

Бандера-челлендж

13 октября в Сеть попало видео, как в одной из школ Киева ученики проучили учительницу, которая выражает свои пророссийские взгляды. Школьники запустили флешмоб с песней, посвященной Степану Бандере.

Патриотическая песня популярна уже давно, но только недавно она стала трендовой в социальной сети TikTok. В популярном приложении другие дети начали массово записывать подобные патриотические ролики – они поют дома, в школьных коридорах и классах.

Позже выяснилось, что киевские школьники были не первыми. Оказывается, инициаторы флешмоба – одиннадцатиклассницы львовского лицея, которые утверждают, что спели песню, чтобы поддержать патриотические движения в Украине и насолить "за поребриком".

Флешмоб школьников на днях подхватил вокальный ансамбль "Пентархия", исполнив эту песню в доме, где родился Степан Бандера.

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