Фейковые "копы" с наркотиками в карманах ограбили АЗС в Закарпатской области (фото)

В Закарпатской области задержали двух мужчин, которые ограбили АЗС, представившись полицейскими. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Закарпатской области двое мужчин с удостоверениями сотрудников правоохранительных органов ограбили АЗС. У документов были "возможные признаки подделки".
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Подробности
Мужчины приехали на АЗС в Берегово и начали угрожать сотрудникам заправки. В результате отобрали телефон и деньги (31 500 гривен и 9600 долларов).
После ухода злоумышленников работники АЗС вызвали полицию. Мужчин задержали через пару часов в соседнем Мукачеве. Там они прятались на одном из частных предприятий.
Кем были грабители
Это 39- и 40-летний жители Киева и Киевской области. При себе во время задержания у них были деньги, пистолет и вещество, "похожее" на психотроп – метамфетамин.
Кроме того, полицейские обнаружили у злоумышленников пару удостоверений сотрудников правоохранительных органов с возможными признаками подделки.
Все вещдоки будут исследовать эксперты.
Мужчины, ограбившие АЗС. Фото: Нацполиция
Каким будет наказание
Оперативники задержали подозреваемых и открыли уголовное производство. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.
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