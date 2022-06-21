Фонд Бориса Колесникова продолжает оказывать поддержку территориальным громадам и ВСУ

Гуманитарная помощь от Фонда Бориса Колесникова / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас каждый украинец работает каждый на своем фронте и делает все возможное для приближения такого желанного и долгожданного "Мы победили"! В частности, Фонду Бориса Колесникова в период с 6 по 20 июня удалось:

Купить автомобиль Ford Tranzit в связи с потребностью воинской части А7223 в медицинском транспорте. Авто уже передано защитникам и защитницам, сражающимся за Украину. В настоящее время Фонд занимается покупкой еще одного автомобиля скорой помощи, и он тоже совсем скоро будет отправлен в одну из воинских частей.

Завезти в Донецкую область около 60 000 килограммов гуманитарной помощи. Предметы гигиены, продукты питания для малышей и взрослых получили мамы с детьми, люди с инвалидностью, малоимущие семьи, а также многодетные семьи.

Оказать первую помощь жителям города Дружковка, потерявшим свои дома из-за прилетов российских снарядов.

Обеспечить медицинские учреждения города Константиновка медицинскими изделиями первой необходимости.

Раздать около 2500 продуктовых наборов педагогам Константиновской общины.

Передать коммунальщикам Константиновки, обеспечивающим жизнедеятельность города, 1300 продуктовых наборов.

Отправить около 5 000 наборов мясо-колбасной продукции "АПК-ИНВЕСТ" и 3 000 сладких наборов ТМ "Конти" территориальным общинам и отдельным батальонам Сил ТрО.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова помог эвакуироваться с Донетчины 3 000 человек, а для оставшихся в регионе благотворители завезли 430 000 килограммов гуманитарной помощи. Кроме того, Фонд приобрел строительные материалы стоимостью 500 000 гривен для восстановления инфраструктуры в Бахмуте и оказал поддержку 1 100 воспитанникам детских домов, эвакуированных из восточных и южных областей в Закарпатье.

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Украинский бизнес помогает выжить

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину больше чем 3 млн человек получили помощь благодаря самой масштабной частной гуманитарной инициативе, которая объединяет усилия Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер". Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

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Гуманитарная помощь предоставляется, в частности, по таким направлениям:

Здоровье, эвакуация и другая гуманитарная помощь, включая медикаменты, медоборудование, психологическую помощь, логистику, консультации и другие. Этой помощью охвачено 1,6 млн человек . С начала войны Фонд передал для жителей Украины больше чем 600 тысяч единиц медикаментов , более 60 тысяч гемоконтейнеров .

. С начала войны Фонд передал для жителей Украины больше чем , более . Продовольственная безопасность, включая продукты и продуктовые наборы. Этой гуманитарной помощью охвачено 1,4 млн человек.

В целом, для жителей Украины будет передано Фондом Рината Ахметова 400 тысяч наборов с необходимыми продуктами питания длительного хранения.

Важной частью работы Фонда является психологическая поддержка вынужденных переселенцев из районов боевых действий: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для тех, кто эвакуировался из Мариуполя и Волновахи, а также точки во Львове и Ужгороде.

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Психологическую помощь жителям Украины, пострадавшим от войны, Фонд оказывает с 2014 года. Недавно внедрено новое направление предоставления такой поддержки – онлайн-группы с участием профессионального психолога. Проект реализуется в рамках музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

С начала полномасштабной войны психологическая помощь от Фонда оказана более 1550 переселенцам, а с 2014 года ее получили более 85 тысяч жителей страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда курсу Травма войны.