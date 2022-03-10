Фонд Рината Ахметова передал 200 тыс. единиц медикаментов для украинцев

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На нужды украинцев Фондом Рината Ахметова передано 200 тысяч единиц медикаментов.

В частности, сегодня государственным больницам в Днепре передана партия самых необходимых лекарств.

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Речь идет о более 15 тысячах единиц медицинских средств и лекарств, в том числе антисептиков, антибиотиков, средств обработки ран и т.д.

Список препаратов и лекарственных средств был определен в координации с Минздравом.

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Напомним, что за 14 дней войны Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.