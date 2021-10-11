Фонд Рината Ахметова помог Владиславе вернуть слух

В сезон простуд и ОРВИ родителям врачи-сурдологи советуют тщательнее следить за течением болезней у детей. А после таких недугов, как ветрянка, рекомендуют пройти полное обследование. И прежде всего проверить необходимо уши. К сожалению, в стране увеличиваются случаи, когда дети теряют слух после осложнений. Чем можно помочь — выясняла корреспондентка "Сегодня" Юлия Миншакирова.

Инна Река и ее семилетняя дочь Влада ждут приема сурдолога. Девочку не оторвать от книг. В последнее время маленькой легче общаться с помощью картинок. Мать ребенка говорит, что сразу не обращала внимание на то, что ее дочь плохо слышит.

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У Инны нет родных, которые бы помогли ей позаботиться о большой семье. Сначала женщина потеряла родителей, потом — мужа.

"Я осталась одна с детьми. Я впала в депрессию. Потом взяла себя в руки, и себя детям отдала, подарила", — рассказывает Инна Река.

Влада в четыре года тяжело переболела ветряной оспой. Девочку едва спасли.

"Поверхностно мы ветрянку лечили, а внутри мы не лечили. Нам никто не подсказал, и оно пошло к головному мозгу", — говорит мать девочки.

Впоследствии это вызвало хронический отит. Сурдолог Владислав Устянский объясняет, чем опасны такие воспаления.

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"Чаще всего — это поздние выявленные внутренние отиты. Они сопровождают нарушения у детей, поскольку детки не могут сказать, что их беспокоит. Родители поздно обращаются к врачу, когда уже у ребенка есть нарушение слуха", — отметил врач-сурдолог Владислав Устянский.

На приеме у сурдолога Влада замирает от удивления и неожиданности. Впервые после болезни слышит отчетливо голос мамы.

По словам врача, слуховой аппарат компенсирует потерю слуха. Протез девочке предоставил Фонд Рината Ахметова. Ведь самостоятельно приобрести такой аппарат Инна не в состоянии. Живет с детьми в селе, зарабатывает на жизнь сиделкой.

Благотворительная организация поддерживает детей с нарушениями слуха с 2007-го года. Более двухсот детей получили помощь.

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"С фондом Рината Ахметова работаем регулярно. Очень часто помогают деткам", — говорит сурдолог Владислав Устянский.

Учиться Влада будет в инклюзивном классе. И уже через пол года, говорит сурдолог, девочка значительно улучшит произношение. Такие прогнозы врачей дают Инне крылья, которые так нужны этой семье.

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