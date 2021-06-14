Фонд Рината Ахметова помогает детдому семейного типа Юрченко, где воспитывают семь детей (видео)

Одну из воспитанниц хотели усыновить опекуны, но отношения не сложились – ребенка вернули обратно к маме-воспитателю

В детских домах семейного типа готовят воспитанников к усыновлению. Но случается так, что ребята не находят общего языка с усыновителями и те возвращают их к родителям-воспитателям. На Днепропетровщине проживает семья Юрченко, они занимаются семью детьми, одну из девочек хотели усыновить и позже вернули обратно к маме воспитателю.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Пока она не пила, были моменты, мы на роликах катались. А так больше ничего не помню" , – вспоминает о маме воспитанница детского дома семейного типа Вероника Мокридина.

Девочка воспитывается в детском доме семейного типа уже пару лет. Тяжелые воспоминания психика детей просто блокирует, чтобы было легче. И адаптироваться после интерната или специализированного центра воспитанникам удается не сразу.

"Если даже много детей будет трудно", – рассказывает воспитанница детского дома семейного типа Вероника Мокридина.

В детском доме Юрченко Вероника подружилась с Сабриной. Девушки обе остались без родителей.

"У меня умерла мама. Я была в санатории. Потом меня отправили в центр реабилитации", – воспитанница детского дома семейного типа Сабрина Крыжановская.

Сабрина находилась там одиннадцать месяцев, а затем попала в детский дом семейного типа. Оттуда девочку хотели удочерить, но отношения с новыми родителями не сложились.

"Я понимаю, что мы не находим общего языка. И потом я позвонила маме. Говорю я не могу больше", – говорит Сабрина Крыжановская.

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Мамой ребята называют воспитательницу – Елену Юрченко. Женщина решила создать детский дом семейного типа после развода с мужем. Сейчас опекает семерых детей, старшие уже учатся в других городах. Елена пытается понять каждого.

"Внутренняя боязнь у них так и сидит. Невидимыми крыльями я их под себя и говорю, детки, не переживайте, все будет хорошо. Я у вас есть", – рассказала мать-воспитательница Елена Юрченко.

Но когда все начиналось, сложно было решить вопрос с жильем. Многие дети нуждаются в большой площади. С этим Елена справилась благодаря Фонду Рината Ахметова, который помог с благоустройством семьи. Также Фонд не оставляет семью и сегодня приглашает на тренинги для родителей и поздравляет детей с праздниками.

"Огромное спасибо Фонду Рината Ахметова, хорошо, что он есть, хорошо, что великий человек обратил на этих детей внимание", – говорит Елена Юрченко.

Благодаря сайту "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова семьи нашли почти десять тысяч детей.

"Спасибо за то, что Ринат Ахметов помогает детям-сиротам, лишенным родительской опеки. Они закрываются и думают, что не нужны никому. Хорошо, что существуют такие фонды. Которые помогают", – говорит Сабрина.

Благодаря Елене Сабрина научилась сочувствовать близким и друзьям. Девочка говорит, что это ей поможет в будущей профессии.

"Хочу стать таким психологом, чтобы я заслуживала звания психолога", – мечтает Сабрина.

Ранее мы сообщали, что Фонд Ахметова помог вернуть слух семилетней Полины из Донбасса.