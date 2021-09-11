"Фонд Рината Ахметова" помогает детям найти семью

Более 10 лет Фонд Рината Ахметова способствует устройству детей из интернатных заведений в семьи. Коллаж: "Сегодня"

По последним данным министерства социальной политики, более 63 000 детей, лишенных родительской опеки, находятся в семейных формах воспитания – в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Елена Полевая из Запорожья уже взяла под опеку шестерых воспитанников. Но на этом останавливаться не собирается – хочет подарить семейный уют еще кому-то.

Без поддержки в такой большой семье не обойтись! Поэтому отзывчивость – первое, что Елена Полевая прививает детям, которых берет на воспитание.

"Самое главное – это доброта, любовь и дети будут забывать о плохом, и в доброте расти, и думать о хорошем", – сказала Елена Полевая, мать-воспитательница.

У детей – сложное прошлое, вспоминать о котором до сих до сих пор трудно. Но травмы понемногу заживают благодаря доверию к новым родителям. О настоящей семье воспитанники рассказывают с теплотой.

"Иногда ссоримся, но потом миримся сразу, даже не замечаем, как миримся", – рассказала Вика Маркина, воспитанница детского дома семейного типа.

"Мама у нас очень хорошая, всегда если что-то необходимо – она всегда поможет", – говорит Андрей Маркин, воспитанник детского дома семейного типа.

Андрей в детском доме семейного типа уже более 6 лет. Говорит, адаптировался здесь сразу. Имеет много друзей и увлечений.

"В свободное время мы любим с друзьями или в футбол играть, или еще что-то такое. учимся сальто делать", – дополнил Андрей Маркин.

Елена для своих детей в то же время и мама, и учительница, и друг. Много советов по воспитанию получила на тренинге от Фонда Рината Ахметова.

"Мне понравилось очень. Психологи рассказывали – все очень интересно, я много выбрала себе нужного", – говорит Елена Полевая.

Более 10 лет Фонд Рината Ахметова способствует устройству детей из интернатных заведений в семьи. Благодаря всеукраинскому порталу усыновления "Сиротству – нет!" почти 10 000 мальчиков и девочек нашли своих родителей.

"Молодец, конечно, Ринат Леонидович. Эти сайты и тренинги, это очень важно для детей, и многие люди смотрят и многим хочется взять ребенка", – говорит Елена Полевая.

Несмотря на бешеный темп жизни, Елена хочет подарить любовь и заботу еще кому-то.