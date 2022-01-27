Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать детей из-за травмы войны на Донбассе (видео)

Ранены почти сто детей, еще больше погибших. Десятки тысяч подверглись психологическому насилию. Это ужасная статистика последствий вооруженного конфликта на Донбассе. Как дети восьмой год одолевают такие испытания?

Начало войны

Для семьи одиннадцатилетней Анны из Марьинки война началась в июле 2014 года.

Реклама

"Город разбит градами, много погибших, разрушений. Для нас это был шок", — говорит мама Анны Елена Нелипа.

Остаться в родном городе было очень опасно.

"Люди покидают свой родной дом, бросают друзей своих, потому что все друзья, знакомые разъезжаются по разным городам", — рассказывает переселенка из Маринки Анна Ворона.

Семья нашла спасение в сотне километров от дома – в Дружковке. Анна здесь живет с родителями и младшей сестрой.

"Первые три года со слезами в Марьинку приезжали, и смотрели на это все. Мы осознали то, что у нас выхода нет", — говорит переселенка из Марьинки Елена Нелипа.

За годы вооруженного конфликта на Донбассе погибли 152 ребенка. Ранены 95 мальчиков и девочек. Анна верит, что именно своевременный переезд как можно дальше от линии столкновения спас ее семью.

Реклама

"В подвале сидишь и слушаешь обстрелы и нет детства никакого, когда ты даже не можешь выйти на улицу погулять", — рассказывает переселенка из Марины Анна Ворона.

Помощь от Фонда Рината Ахметова

В самые трудные годы войны семью поддержал Фонд Рината Ахметова.

"В 2014 году мы как сюда приехали, фонд нам выдавал продуктовые наборы. Благодарны, что есть такие люди, есть такой фонд, есть такая организация, которая делает добрые дела", — отметила переселенка из Марьинки Елена Нелипа.

Анна из Марьинки присоединилась к масштабному проекту "Мирное лето". С другими маленькими жителями Донбасса отдыхала в курортном Святогорске.

"Она говорила: "С нами работал психолог, очень много было интересных программ, плюс конкурсы". Она выиграла главный приз — лампу блоггерскую, плюс штатив, микрофон. Приехала счастлива", — говорит переселенка из Марьинки Елена Нелипа.

С такими подарками девочка почти каждый день записывает новые видеоблоги — о своих увлечениях и успехах. Верит, что каждый ребенок заслуживает мирной жизни.

Реклама

Еще больше приятных сюрпризов для участников проектов и программ во время зимних праздников. Только за последние 14 лет Фонд Рината Ахметова поздравил около миллиона детей.

Читайте также