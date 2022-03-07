Фото дня. Полицейские встречают у роддома жену с младенцем сослуживца

В рядах украинских защитников пополнение / Фото: Коллаж: Сегодня

В семье украинского полицейского пополнение – на днях родился сын. Встречать мать с новорожденным малышом, кроме папы, пришли и его сослуживцы-защитники Украины. Так как в стране идет война, все они были вооруженные, что на фото смотрится довольно необычно.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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В публикации отметили, что мальчика назвали Иваном.

Фото Нацполиции.

"И хотя выписка из родильного дома сейчас выглядит так, мы верим, что рождающиеся в такое время детки вырастут самыми счастливыми, потому что именно ради них мы становимся сильнее, объединяемся и боремся за наше будущее в независимой Украине", – сказали в полиции.

Во время войны родились 4,3 тысячи младенцев

Минюст Украины опубликовал данные, которые стали лучиком света и надежды – рождается новая жизнь, несмотря на войну. Так, с начала войны с Россией в разных уголках Украины родилось 4311 младенцев. Маленькие украинцы появились на свет в самый тяжелый момент для нашей страны.

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Кроме того, за это время украинцы создали почти четыре тысячи новых семей. 3973 влюбленные пары решили официально скрепить свой союз в условиях войны.