Фото дня. В Чернобыле засняли редкую болотную черепаху

Работники заповедника отметили, что уже через два-три месяца в этих местах появятся маленькие черепашки

В Чернобыльской зоне засняли единственную пресноводную черепаху, которая водится на территории Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице Радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Болотная черепаха европейская – единственный вид пресноводных черепах, обитающий на территории Украины. Ей хорошо в заросших растительностью местных водоемах. На берег эти рептилии тоже выбираются. Не только, чтобы поесть. Именно здесь, неподалеку воды, черепахи копают ямки, куда откладывают яйца", – сказано в сообщении.

Работники заповедника также отметили, что уже через два-три месяца в этих местах появятся маленькие черепашки.

В Чернобыле заметили редкую болотную черепаху / Фото: Facebook

В Чернобыле заметили редкую болотную черепаху / Фото: Facebook Реклама

Как сообщалось ранее, в Чернобыле заметили редких косуль. Несколько животных паслись на красивой лужайке в лесу.

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