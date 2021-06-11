"Французская весна" в Украине и саммит G7 в Британии – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 11 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В пятницу, 11 июня, в Киеве начнется уже традиционный фестиваль "Французская весна в Украине", а в графстве Корнуолл в Великобритании запланирован саммит "Большой семерки" по экономике после пандемии.

Украина

9:00 – публичные консультации по проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" для обеспечения информационной безопасности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации" (законопроект № 5546).

– публичные консультации по проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" для обеспечения информационной безопасности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации" (законопроект № 5546). 11:00 – заседание Совета по государственной поддержке кинематографии в онлайн-режиме (ул. Лаврская, 10).

– заседание Совета по государственной поддержке кинематографии в онлайн-режиме (ул. Лаврская, 10). 11:00 – подготовительное судебное заседание по обвинению шести человек, в том числе двух экс-нардепов, в получении неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине в Высшем антикоррупционном суде.

– подготовительное судебное заседание по обвинению шести человек, в том числе двух экс-нардепов, в получении неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине в Высшем антикоррупционном суде. 12:00 – первое заседание Конкурсной комиссии по отбору членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО). Трансляция: Facebook.

– первое заседание Конкурсной комиссии по отбору членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО). Трансляция: Facebook. 12:00 – онлайн-конференция "Украина-Туркменистан" на платформе ZOOM.

– онлайн-конференция "Украина-Туркменистан" на платформе ZOOM. 12:45 – заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Подольском районном суде Киева (ул. Хорива, 21).

– заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Подольском районном суде Киева (ул. Хорива, 21). IІ Конференция по энергетическому праву, организованная Ассоциацией юристов Украины.

Последний день 33-й Международной агропромышленной выставки "Агро-2021" (территория НК "Экспоцентр Украины" (ВДНХ)).

Киев

12:00 – онлайн-пресс-брифинг Киевского городского головы Виталия Кличко о текущей ситуации в столице. Трансляция: сайт КГГА, YouTube, Facebook.

– онлайн-пресс-брифинг Киевского городского головы Виталия Кличко о текущей ситуации в столице. Трансляция: сайт КГГА, YouTube, Facebook. 12:00 – обсуждение Плана действий "Зеленый город": его видение, стратегических целей и потенциальных мер на платформе ZOOM.

– обсуждение Плана действий "Зеленый город": его видение, стратегических целей и потенциальных мер на платформе ZOOM. 11:00 – 9-й Киевский форум по безопасности для молодежи. В этом году посвящен интеграции Украины и стран нашего региона в НАТО (отель "Фермонт", ул. Набережно-Крещатицкая, 1). Трансляция: YouTube, Facebook; сайт КБФ.

– 9-й Киевский форум по безопасности для молодежи. В этом году посвящен интеграции Украины и стран нашего региона в НАТО (отель "Фермонт", ул. Набережно-Крещатицкая, 1). Трансляция: YouTube, Facebook; сайт КБФ. 22:00 – в рамках фестиваля "Французская весна в Украине" (11-12 июня) на Софийской площади пройдет уличное представление "Я – мечта...". Программа всех мероприятий.

Одесса

14:00 – выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики (пр-т Шевченко, 4).

– выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики (пр-т Шевченко, 4). 11:00 – открытие нового центра поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" (ул. Греческая, 1а). Детали на сайте Минцифры.

– открытие нового центра поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" (ул. Греческая, 1а). Детали на сайте Минцифры. 12:30 – рассмотрение дела Сергея Стерненко в Приморском районном суде. Запланирован допрос свидетелей (ул. Балковская, 33).

Выездное заседание региональных представителей Конфедерации строителей Украины.

Львов

11:00 – открытие I Всеукраинского Форума судебных экспертов. Детали – в Facebook.

– открытие I Всеукраинского Форума судебных экспертов. Детали – в Facebook. VIII Всеукраинский форум местного самоуправления. Трансляции: YouTube. Подробная информация.

Львовская область

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Рабочая поездка председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова во Львовскую область.

За рубежом

Схипхол, Нидерланды

Продолжение судебного заседания в уголовном процессе над обвиняемыми в деле о сбитом авиалайнере рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

Корнуолл, Великобритания

Саммит "Большой семерки". Лидеры G7 обсудят восстановление экономики после пандемии. В качестве гостей приглашены лидеры Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР.

Германия

Съезд партии "Зеленые" по утверждению руководителя партии Анналены Бэрбок кандидатом в канцлеры.

Рим, Италия

Начало чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Матч открытия состоится между сборными Италии и Турции.

Париж, Франция

Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.