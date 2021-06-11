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"Французская весна" в Украине и саммит G7 в Британии – анонсы СЕГОДНЯ

11 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 11 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В пятницу, 11 июня, в Киеве начнется уже традиционный фестиваль "Французская весна в Украине", а в графстве Корнуолл в Великобритании запланирован саммит "Большой семерки" по экономике после пандемии.

Украина

Киев

Одесса

Львов

Львовская область

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За рубежом

Схипхол, Нидерланды

Корнуолл, Великобритания

Германия

Рим, Италия

Париж, Франция

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