Фура игрушек и "Полярный экспресс": как в украинских городах готовятся к Новому году (фото, видео)

Украинские города преображаются к Новому году. Фото: коллаж "Сегодня"

В городах Украины активно готовятся к Новому году, в том числе и Киеве. Главные елки установили практически во всех городах, и вскоре начнут их украшать.

Подробнее о том, как в украинских городах готовятся к зимним праздникам, – читайте далее в материале "Сегодня".

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Киев

В Киеве на Софийской площади начали украшать новогодними гирляндами главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", металлический ствол уже нарядили в искусственную хвою.

Рабочие еще добавляют ветки в ее нижней части, чтобы сделать новогоднее дерево пышнее. На площади появилось больше новогодних домиков, а в воздухе ощущается аромат хвои, видимо, от настоящих елочных веток, которые привезли сюда в качестве украшений.

"На площади уже устанавливают праздничную иллюминацию. Она будет как на главной елке, так и на входных группах в новогодний городок. Сегодня мы начали оформлять входные группы хвоей и украшать гирляндами елку. Длина гирлянд на всей Софийской площади составит более 50 километров. В прошлом году было до 30 километров. В этом году все будет намного ярче – 50 тысяч светодиодных огоньков", – рассказал сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.

Какими будут игрушки?

В Киев уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.

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"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета, и 25% – золотого", – говорит Игорь Добруцкий.

По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. Не стоит переживать, что они разобьются. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.



На Софийской площади появилась елка / Фото: Сегодня

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Винница

В центральном парке Винницы монтируют главную елку города. Ее каркас состоит из 324 живых деревьев.

Елку должны украсить четырьмя тысячами игрушек и сотнями метров гирлянд. В этом году винницкая елка будет высотой 28 метров.

До 13 декабря планируется смонтировать праздничную иллюминацию новогодней елки, фонтанной площади, входов и другой территории центрального парка.

Стоит отметить, что в Виннице до 13 декабря планируют установить две новогодние елки. Вторая появится в парке Дружбы народов.

В Виннице монтируют каркас елки. Фото: Суспільне

Днепр

Днепр практически закончили украшать к Новому году – вчера преобразилась центральная пешеходная улица города. Теперь ее освещают тысячи ярких огней и праздничные игрушки.

Улица уже вовсю сияет огнями, а две арки со снеговиками ждут жителей города на фотосессию.