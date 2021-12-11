Фура игрушек и "Полярный экспресс": как в украинских городах готовятся к Новому году (фото, видео)

Украинские города преображаются к Новому году. Фото: коллаж "Сегодня"
В городах Украины активно готовятся к Новому году, в том числе и Киеве. Главные елки установили практически во всех городах, и вскоре начнут их украшать.
Подробнее о том, как в украинских городах готовятся к зимним праздникам, – читайте далее в материале "Сегодня".
Киев
В Киеве на Софийской площади начали украшать новогодними гирляндами главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", металлический ствол уже нарядили в искусственную хвою.
Рабочие еще добавляют ветки в ее нижней части, чтобы сделать новогоднее дерево пышнее. На площади появилось больше новогодних домиков, а в воздухе ощущается аромат хвои, видимо, от настоящих елочных веток, которые привезли сюда в качестве украшений.
"На площади уже устанавливают праздничную иллюминацию. Она будет как на главной елке, так и на входных группах в новогодний городок. Сегодня мы начали оформлять входные группы хвоей и украшать гирляндами елку. Длина гирлянд на всей Софийской площади составит более 50 километров. В прошлом году было до 30 километров. В этом году все будет намного ярче – 50 тысяч светодиодных огоньков", – рассказал сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.
Какими будут игрушки?
В Киев уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.
"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета, и 25% – золотого", – говорит Игорь Добруцкий.
По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. Не стоит переживать, что они разобьются. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.
Винница
В центральном парке Винницы монтируют главную елку города. Ее каркас состоит из 324 живых деревьев.
Елку должны украсить четырьмя тысячами игрушек и сотнями метров гирлянд. В этом году винницкая елка будет высотой 28 метров.
До 13 декабря планируется смонтировать праздничную иллюминацию новогодней елки, фонтанной площади, входов и другой территории центрального парка.
Стоит отметить, что в Виннице до 13 декабря планируют установить две новогодние елки. Вторая появится в парке Дружбы народов.
Днепр
Днепр практически закончили украшать к Новому году – вчера преобразилась центральная пешеходная улица города. Теперь ее освещают тысячи ярких огней и праздничные игрушки.
Улица уже вовсю сияет огнями, а две арки со снеговиками ждут жителей города на фотосессию.
Всего преобразятся 8 локаций:
- сквер Прибрежный;
- Слобожанский проспект;
- Европейская площадь;
- улица Воскресенская;
- улица Грушевского;
- улица Сечевых Стрельцов;
- Фестивальный причал;
- Центральный мост.
Удивительная елка и "Полярный экспресс" в Днепре
В Днепре на Екатеринославском бульваре появилась новая елка. Внутри дерева находятся разных размеров шары – побольше и поменьше. Украшена она красивыми гирляндами.
Весь бульвар вечером буквально светится из-за яркой иллюминации.
Также в городе планируют запустить "Полярный экспресс". Дизайнеры уже придумывают, как будут выглядеть вагоны. 13 декабря их отправят на покраску и поклейку. По традиции, транспорт украсят гирляндами с лампочками.
Туристический информационный центр в Днепре проводит благотворительную акцию "Николай о тебе не забудет". Так можно будет поздравить с праздником детей из малообеспеченных семей.
Где и как будет работать пункт сбора подарков
Пункт сбора подарков будет работать на площади Героев Майдана, 1. Он собирает подарки для детей уже третий год подряд. Центр открыт с 9:00 до 18:00.
Все желающие могут прийти по указанному адресу и взять с собой все, что может принести радость девчонкам и мальчишкам: канцелярию, игрушки, книги, сладости.
Черновцы
В Черновцах открыли резиденцию Святого Николая. В аутентичном старинном домике в музее под открытым небом ежедневно Николай Чудотворец будет принимать детей.
Маленькие посетители смогут прогуляться по экскурсии по музею, пообщаться со Святым Николаем и также получить подарки.
Как и когда можно попасть
Свою работу резиденция начнет 6 декабря.
- Николай будет принимать всех желающих с 10:00 до 19:00.
- Билет – 130 грн.
- Обязательная предварительная запись по телефону +38 (066) 104 56 82.
Одесса
В Одессе уже в первый день зимы начали готовится к Новому году. Там сотрудники КП "Одесгорсвет" устанавливают праздничные светящиеся конструкции над Приморским бульваром.
Позже также будет обновлена подсветка, которая окутывает деревья на бульваре. Всего коммунальщики планируют заменить почти два километра светодиодных лент.
Также в течение декабря новогодняя подсветка появится на Дерибасовской, Екатерининской и Пушкинской улицах, в Горсаду и на Думской площади.
Праздничные инсталляции и гирлянды на искусственной елке на Думской площади в этом году обойдутся бюджету Одессы более чем в 2,6 миллиона гривен. Их традиционно зажгут 19 декабря.
Харьков
В Харькове уже установили и собрали главную елку города. Красавица искусственная и имеет металлические конструкции и декор.
Место возведения елки обнесли металлическим забором.
Вокруг главной елки также установили металлические конструкции.
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