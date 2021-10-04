Газ для авто: как на заправках проверяют качество топлива – репортаж

В лаборатории проверка проб сжиженного газа происходит по 15 параметрам/ коллаж "Сегодня"

За пять лет потребление сжиженного газа в Украине на автотранспорте возросло почти вдвое и в 2020 году превысило отметку в два миллиона тонн. Это почти 20% от общенационального потребления горючего. Чтобы выяснить, каким по качеству газом заправляют на украинских АЗС, корреспондент сайта "Сегодня" посетил газонаполнительную станцию (ГНС) во Львовской области.

"СЕКРЕТНЫЙ ОБЪЕКТ"

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Станция компании ОККО находится недалеко от города Золочев и немного напоминает секретный объект – ее площадь 4,5 гектара. На территории действуют строгие правила по технике безопасности.

Здесь находятся 20 подземных емкостей, каждая рассчитана на 100 кубометров газа/ фото "Сегодня"

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ГНС ввели в эксплуатацию в 2018 году, построив на месте бывшей нефтебазы. В резервуарном парке можно хранить 2000 кубометров сжиженного газа. Здесь находятся 20 подземных емкостей, каждая рассчитана на 100 кубометров газа.

ГНС оборудована одними железнодорожным и 4 автомобильными весами

На территории ГНС обустроены железнодорожная эстакада для приема четырех вагона-цистерн и автомобильная эстакада с системой автоматического налива, которая может параллельно обслуживать четыре газовоза со скоростью заполнения цистерны в 1,5-2 часа. ГНС оборудована одними железнодорожным и четырьмя автомобильными весами.

Процесс его слива газа в хранилища из 4 цистерн занимает 6 часов/ фото "Сегодня"

"Когда к нам заезжает четыре цистерны с газом, то процесс его слива в хранилища занимает шесть часов. Все четыре цистерны сливаются одновременно. В основном импортируем из Беларуси", – рассказывает сайту "Сегодня" Степан Пелех, главный инженер нефтебазового хозяйства ОККО.

На газонаполнительной станции достигнута полная автоматизация всех процессов – это исключает влияние человеческого фактора.

На ГНС действует 7 степеней защиты в виде датчиков на разных уровнях хранения газа/ фото "Сегодня"

Тут существует семь степеней защиты: уровнемеры в резервуарах, датчики нижнего и верхнего уровней, датчики давления, электромагнитные манометры, предохранительные клапаны и сигнализаторы загазованности. А территорию от молний защищают 10 высоких громоотводов.

"СЕРДЦЕ" СТАНЦИИ

После небольшой экскурсии по территории нам показали "сердце ГНС" – ее лабораторию, где проверяется качество газа для автомобилей.

Она оборудована контрольно-измерительными приборами, которые закупали у мировых производителей. Например, хроматографом, который определяет фракционный состав с большой точностью, стендами для определения содержания воды и сероводорода, а также термостатической баней для определения коррозионной стойкости по методу медной пластины. Пластины, кстати, регулярно меняют.

В термостатической бане определяют коррозионную стойкость по методу медной пластины / фото "Сегодня"

Пробы топлива отбираются из каждой цистерны и газовоза. Проверка проб сжиженного газа происходит по 15 параметрам. Анализ в лаборатории делается в течение часа, содержание воды определяется за 1,5 часа.

Кстати, на ГНС ​​установлен блок очистки автогаза от серы (шесть резервуаров по четыре кубических метра каждый), ведь сера и сероводород угрожают окружающей среде токсичными выбросами, а автомобилю – порчей металлических и резиновых деталей, загрязнением трубопроводов, катализаторов и других элементов топливной системы. Все это грозит лишними затратами горючего.

Проверка проб сжиженного газа происходит по 15 параметрам

По нормативам сероводорода в автомобильном газе вообще не должно быть, а содержание серы допускается на уровне не выше, чем 50 мг/кг.

Всего в сети ОККО действуют 15 стационарных и четыре мобильных лаборатории контроля качества нефтепродуктов. К концу года компания планирует запустить еще одну мобильную лабораторию, которая будет курсировать между АЗК сети и на территории комплекса дополнительно проверять качество сжиженного газа.

Пока не будет получен анализ лаборатории автоцистерна остается на территории ГНС

НОВУЮ ГНС СТРОЯТ ПОД КИЕВОМ

Концерн ведет строительство еще одной ГНС. Она появится в Броварах под Киевом. Сейчас там идут строительно-монтажные работы.

"Броварская ГНС будут отличаться от Золочевской. Она намного крупнее. Строительство этой станции состоит из трех этапов", – рассказывает Степан Пелех.

В первую очередь ГНС в Броварах запланировано инвестировать до трех миллионов долларов. По состоянию на сегодня готовность объекта порядка 60%.