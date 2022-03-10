Где в Киеве купить бензин – карта работающих заправок

Стало известно, где работают АЗС / Фото: Коллаж: Сегодня

В условиях войны, и военного положения, возникали проблемы с логистикой, а также с персоналом. К этому всему добавлялась и безопасность перевозок. В Киеве сети АЗС уже начали возобновлять поставки топлива.

Карта работающих АЗС

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Что происходит с ценами на топливо в Украине

10 марта издание "Сегодня" рассказывало, сколько сейчас стоит топливо и что будет с ценами дальше.

Что дальше

Не смотря на то, что Украина отказалась от белорусского и российского импорта и имеет проблемы с поставками топлива, крупные сети АЗС соблюдают предельные цены на топливо.

Сейчас трейдеры наращивают поставки нефтепродуктов из других стран, например Польши, Венгрии, Румынии, однако что будет с ценами на бензин эксперты пока не могут спрогнозировать точно.

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Аналитик компании "Нефтерынок" Александр Сиренко прогнозирует постепенное удорожание автогаза из-за трудностей с доставкой.

"Сегодня" также писали, какие автомобили сможет выпускать Россия в полной бизнес-изоляции и рассказывали, какие автоконцерны уже вышли с российского рынка.