Где в Украине больше всего заснежило – синоптики показали карту

В Украине прошел снегопад / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине после ухудшения погоды выпало до 60 см снега. Больше всего замело столицу, Житомирскую и Черниговскую области, а также западные регионы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Синоптики уточнили, что снег принес в Украину циклон.

Сколько снега выпало в Украине. Карта Укргидрометцентра

Где больше всего снега?

Вершина Пожижевская в Закарпатской области – 59 см;

Ужгород – 39 см;

Селятин Черновицкой области – 18 см;

Киев – 15 см снега;

Олевск Житомирской области – 14 см;

Остер – 14 см;

Житомир – 13 см;

Белая Церковь – 10 см;

Ровно – 10 см;

Тернополь – 10 см.

Снегопад в столице

В КГГА отчиталась, что с вечера 9 января на улицах Киева работают 345 единиц спецтехники и 330 работников в составе 52 бригад по ручной уборке.

Из-за непогоды в столице начались сбои в работе общественного транспорта. Задерживается движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 по улице Владимирской в направлении улицы Смелянской по техническим причинам.

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По прогнозу синоптиков после снегопадов в столице ожидается резкое снижение температуры. Ночью отметки термометров будут достигать -15 градусов.