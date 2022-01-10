Где в Украине больше всего заснежило – синоптики показали карту

В Украине прошел снегопад / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине после ухудшения погоды выпало до 60 см снега. Больше всего замело столицу, Житомирскую и Черниговскую области, а также западные регионы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптики уточнили, что снег принес в Украину циклон.
Где больше всего снега?
- Вершина Пожижевская в Закарпатской области – 59 см;
- Ужгород – 39 см;
- Селятин Черновицкой области – 18 см;
- Киев – 15 см снега;
- Олевск Житомирской области – 14 см;
- Остер – 14 см;
- Житомир – 13 см;
- Белая Церковь – 10 см;
- Ровно – 10 см;
- Тернополь – 10 см.
Снегопад в столице
В КГГА отчиталась, что с вечера 9 января на улицах Киева работают 345 единиц спецтехники и 330 работников в составе 52 бригад по ручной уборке.
Из-за непогоды в столице начались сбои в работе общественного транспорта. Задерживается движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 по улице Владимирской в направлении улицы Смелянской по техническим причинам.
По прогнозу синоптиков после снегопадов в столице ожидается резкое снижение температуры. Ночью отметки термометров будут достигать -15 градусов.