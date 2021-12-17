Где в Украине на выходных будет холоднее всего – прогноз (карта)

Погода в Украине на 18 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 18 декабря, в Украине обещают влажную погодуи сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Погода в стране прогнозируется на выходных влажная и облачная. Также будет сильный ветер. По всей территории стоит ожидать дожди и мокрый снег.

Какая будет температура

За информацией "Укргидрометцентра", в Украине в субботу будет достаточно прохладно.

На западе столбики термометров будут колебаться от -1 до +3 градусов. На востоке стоит ожидать от -1 до +2 градусов.

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В северных регионах — от 0 до +2 градусов. На юге будет 1-5 градусов тепла.

Погода в Украине на 18 декабря. Скрин: Укргидрометцентра

Погода в Украине на 18 декабря. Фото: Наталии Диденко

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Где ждать морозов

Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины.

Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.

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