Гендиректор Азовстали опроверг фейк о якобы производстве биохимического оружия на предприятии

Россия распространяет очередные фейки об Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Генеральный директор комбината Азовсталь группы Метинвест Энвер Цкитишвили опроверг очередной фейк российских оккупантов о том, что на комбинате производят биохимическое оружие.

Он пояснил, что руководство Метинвеста еще перед нашествием российской армии на Мариуполь позаботилось о том, чтобы предприятие, в случае нападения вражеской армии, не смогло навредить людям и привести к экологической катастрофе.

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"Все наши предприятия в Мариуполе законсервированы в первую неделю вторжения России в Украину. Химические реактивы, которые металлурги использовали в процессе производства, уничтожены еще 25 февраля, о чем есть все необходимые документы. Комбинат не имел и не имеет никакого отношения к разработке или хранению какого-либо оружия, в том числе и биохимического. На Азовстали нет никаких секретных тоннелей с биохимическими лабораториями", – рассказал Цкитишвили.

Отметим, что вечером 11 апреля появилось сообщение о химической атаке на Мариуполь. Опасное оружие использовали именно российские войска, сбросившие на украинский город отравляющее вещество неизвестного происхождения.

По информации лидера полка "Азов" Андрея Белецкого, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", удерживаемым бойцами полка. Военное руководство Украины проверяет эту информацию.

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НАТО угрожало радикальными мерами в случае химатаки РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что НАТО готовит радикальные меры на случай биологической и химической атак со стороны РФ.

По словам Шольца, Альянс готовится к оперативному реагированию, если Россия решится применить биологическое или химическое оружие. Он призвал российских военных не делать этого.