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Глава МИД Греции в Киеве и Черниговский антикоррупционный форум – анонсы СЕГОДНЯ

5 июля, 07:00

Юлия Безпечная

В понедельник начнется рабочий визит греческого министра иностранных дел Никоса Дендиаса в Украину, также в Киеве откроется форум по международной политике

Мы собрали все самые важные предстоящие события 5 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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