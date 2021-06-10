Визит главы МИД Италии в Украину и Байден в Британии – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 10 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В четверг, 10 июня, в украину с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, а президент США Джо Байден встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Украина

Визит в Украину министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

11:20 – заявления для прессы по результатам переговоров глав МИД Украины Дмитрия Кулебы и Италии Луиджи Ди Майо. Прямая трансляция будет на странице МИД в Facebook.

– заявления для прессы по результатам переговоров глав МИД Украины Дмитрия Кулебы и Италии Луиджи Ди Майо. Прямая трансляция будет на странице МИД в Facebook. 12:00 – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо откроют Украинско-итальянский бизнес-форум (Дипломатическая академия при МИД Украины, ул. Большая Житомирская, 2). Прямая трансляция в Facebook.

– министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо откроют Украинско-итальянский бизнес-форум (Дипломатическая академия при МИД Украины, ул. Большая Житомирская, 2). Прямая трансляция в Facebook. 14:30 – встреча первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с вице-маршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сейма Литвы Паулюсом Саударгасом (ул. М. Грушевского, 5, конференц-зал). Онлайн-трансляция мероприятия на телеканале "Рада" или по ссылке.

– встреча первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с вице-маршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сейма Литвы Паулюсом Саударгасом (ул. М. Грушевского, 5, конференц-зал). Онлайн-трансляция мероприятия на телеканале "Рада" или по ссылке. 8:30 – 12-й Европейско-украинский энергетический день "Климатический локдаун: время действовать, пока не поздно". Мероприятие пройдет в гибридном формате: online, offline (до 100 участников) (отель "Интерконтинеталь").

– 12-й Европейско-украинский энергетический день "Климатический локдаун: время действовать, пока не поздно". Мероприятие пройдет в гибридном формате: online, offline (до 100 участников) (отель "Интерконтинеталь"). 9:45 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, каб. 327, ул. Прорезная, 15).

– заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, каб. 327, ул. Прорезная, 15). 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а). 10:00 – газовый форум "Ukrainian Gas Open 2021" при участии министра энергетики Украины Германа Галущенко (Hyatt Regency, ул. А.Тарасовой, 5).

– газовый форум "Ukrainian Gas Open 2021" при участии министра энергетики Украины Германа Галущенко (Hyatt Regency, ул. А.Тарасовой, 5). 10:00 – онлайн-заседание коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины по рассмотрению вопроса "О результатах государственной экспертизы отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока №2 Ривненской АЭС".

– онлайн-заседание коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины по рассмотрению вопроса "О результатах государственной экспертизы отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока №2 Ривненской АЭС". 10:00 – онлайн-брифинг главы Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского на тему "Первичная медицинская помощь. Что получает пациент?" Трансляция в Facebook.

– онлайн-брифинг главы Национальной службы здоровья Украины Андрея Виленского на тему "Первичная медицинская помощь. Что получает пациент?" Трансляция в Facebook. 10:40 – совместный брифинг Минцифры, Минздрава и Минсоцполитики по запуску е-больничных в Украине. Трансляция брифинга – на официальной странице Министерства цифровой трансформации в Facebook и на YouTube-канале.

– совместный брифинг Минцифры, Минздрава и Минсоцполитики по запуску е-больничных в Украине. Трансляция брифинга – на официальной странице Министерства цифровой трансформации в Facebook и на YouTube-канале. 11:00 – онлайн-дисскусия на тему "Разграничение ответственности между НАБУ, САП и ВАКС", организованная НАБУ. Трансляция на YouTube.

– онлайн-дисскусия на тему "Разграничение ответственности между НАБУ, САП и ВАКС", организованная НАБУ. Трансляция на YouTube. 11:00 – пресс-брифинг руководства Государственной фискальной службы Украины (ГФС) о состоянии досудебных расследований по уголовным производствам, открытым по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов (обысков в КГГА) (Львовская пл., 8).

– пресс-брифинг руководства Государственной фискальной службы Украины (ГФС) о состоянии досудебных расследований по уголовным производствам, открытым по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов (обысков в КГГА) (Львовская пл., 8). 12:00 – онлайн-встреча "Global Human Capital Talks: Украина и Армения", организованная Американской торговой палато в Украине совместно с компанией-членом Deloitte Ukraine. Мероприятие пройдет на платформе Facebook.

– онлайн-встреча "Global Human Capital Talks: Украина и Армения", организованная Американской торговой палато в Украине совместно с компанией-членом Deloitte Ukraine. Мероприятие пройдет на платформе Facebook. 12:00 – презентация Годового отчета-2020 Фонда развития предпринимательства (ФРП). Трансляция: на странице Facebook Минфина; на YouTube-канале ФРП. Программа.

– презентация Годового отчета-2020 Фонда развития предпринимательства (ФРП). Трансляция: на странице Facebook Минфина; на YouTube-канале ФРП. Программа. 16:00 – тренинг для абитуриентов со временно оккупированных территорий о дополнительных образовательных возможностях для них в вузах на подконтрольных украинскому правительству территориях. Пройдет на платформе ZOOM.

– тренинг для абитуриентов со временно оккупированных территорий о дополнительных образовательных возможностях для них в вузах на подконтрольных украинскому правительству территориях. Пройдет на платформе ZOOM. 33-я Международная агропромышленная выставка "Агро-2021" (территория НК "Экспоцентр Украины" (ВДНХ)).

Киев

10:00 – правительственная инспекция в Киевской клинической больнице № 7 (ул. Котельникова, 95). .

– правительственная инспекция в Киевской клинической больнице № 7 (ул. Котельникова, 95). . 10:00 – пленарное заседание Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж). Трансляция заседания будет на официальном сайте и YouTube-канале Киевского горсовета.

– пленарное заседание Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж). Трансляция заседания будет на официальном сайте и YouTube-канале Киевского горсовета. 11:00 – пресс-конференция "30 дней работы первого легального казино столицы – Billionaire". В программе – тур по казино, мастер-класс из популярных игр, конференция, неформальное общение (ул. Большая Житомирская, 2A, отель InterContinental Kyiv).

– пресс-конференция "30 дней работы первого легального казино столицы – Billionaire". В программе – тур по казино, мастер-класс из популярных игр, конференция, неформальное общение (ул. Большая Житомирская, 2A, отель InterContinental Kyiv). 12:00 – чествование памяти выдающегося украинского общественно-политического деятеля, лидера ОУН, поэта и ученого-археолога Олега Ольжича (возле мемориальной доски, установленной на доме по ул. Льва Толстого, 15).

Львовская область

Рабочая поездка спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова во Львовскую область.

Ивано-Франковск

Выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, во время которого заслушают отчет главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Чернигов

15:00 – заседание Общественного совета при Черниговской областной государственной администрации (зал заседаний №1, ул. Шевченко, 7).

За рубежом

Онлайн-конференция Совета Европы для министров, ответственных за медиа и информационное общество, "Умная политика по искусственному интеллекту. Вызовы и возможности для медиа и демократии". Украину будет представлять глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк.

Минск, Беларусь

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Межмидовские консультации СНГ на тему "О вопросах контроля над вооружениями".

Таджикистан

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан.

Корнуолл, Великобритания

Президент США Джо Байден встретится с британским премьером Борисом Джонсоном.

Франкфурт, Германия

Заседание Европейского центрального банка, по итогам которого состоится пресс-конференция главы Банка Кристин Лагард и будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время.

Вена, Австрия

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.