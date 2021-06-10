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Визит главы МИД Италии в Украину и Байден в Британии – анонсы СЕГОДНЯ

10 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 10 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В четверг, 10 июня, в украину с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, а президент США Джо Байден встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Украина

Киев

Львовская область

Ивано-Франковск

Чернигов

За рубежом

Минск, Беларусь

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Таджикистан

Корнуолл, Великобритания

Франкфурт, Германия

Вена, Австрия

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