Версія українською
$ 27,04
32,79

Глава ОБСЕ в Украине и саммит НАТО – анонсы СЕГОДНЯ

14 июня, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 14 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В Украине начнется визит действующей главы ОБСЕ, министра иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде, которая планирует посетить Донбасс, а в Брюсселе глава НАТО Йенс Столтенберг подведет итоги заседания Североатлантического совета.

Украина

За рубежом

Азербайджан

Брюссель, Бельгия

Реклама

Россия

Онлайн

Новости на эту же тему:
НАТО ОБСЕ события анонс

Реклама