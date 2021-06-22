Глава Укроборонпрома рассказал, когда закончится реформирование концерна

Сейчас в Концерне ждут принятия законопроекта №3822 во втором чтении

Реформа Укроборонпрома продолжается и у президента Украины Владимира Зеленского есть желание и политическая воля довести ее до конца. Об этом рассказал глава Концерна Юрий Гусев в интервью для "Ліга.Бизнес".

"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы она (реформа – ред.) привела к увеличению эффективности оборонного комплекса, прежде всего для Вооруженных сил Украины", – отмечает Гусев.

По расчетам главы "Укроборонпрома", для полного реформирования понадобится еще около шести месяцев. Рабочее название для новой компании – "Оборонные системы Украины". Все обязанности "Укроборонпрома" по персоналу и процессам перейдут новой структуре.

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Сейчас в Концерне ждут принятия законопроекта №3822 "О реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности". В первом чтении Верховная Рада приняла его еще в январе этого года. Второе чтение планировали провести весной, однако рассмотрение документа отложили. Решения парламента ждут в течение ближайших недель.

Напомним, сотрудников "Укроборонпрома" обяжут много читать и обмениваться книгами. В концерне внедряется система KPI – и именно чтение книг должно стать одним из ключевых показателей эффективности.

Ранее "Укроборонпром" уже представлял свою стратегию трансформации и дорожную карту реформы.