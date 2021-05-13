Разоблачение намерений РФ по Донбассу и погромы в Израиле – главные новости за ночь

В СМИ попал документ ЕС, разоблачающий Россию, а в Израиле евреи и арабы крушат магазины и машины друг друга – и другие важные события

СМИ узнали, что в Евросоюзе подозревают Россию в намерении поглотить часть Донбасса, глава ВОЗ наконец вакцинировался, а в Израиле продолжаются погромы. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить.

Россия хочет поглотить Донбасс

В Евросоюзе считают, что Россия пытается постепенно поглотить временно неподконтрольные Киеву районы в Луганской и Донецкой областях Украины, якобы именно с этим связано намерение Кремля провести там выборы в Госдуму и раздача паспортов местным жителям.

Глава ВОЗ привился от COVID

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 12 мая, прошел вакцинацию от коронавируса в Университетской клинике Женевы, но название вакцины держит в тайне.

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Предупреждение Блинкена Лаврову

Глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен поговорил по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и предупредил его о решимости президента Джо Байдена защищать американских граждан и интересы США и их союзников от зловредных действий России.

Погромы в Израиле

На фоне ракетных обстрелов Израиля из подконтрольного палестинцам сектора Газа по стране прокатилась волна погромов – евреи крушат магазины арабов, а арабы жгут принадлежащие евреям машины. Есть пострадавшие и множество задержанных.