Новое падение биткоина и жертвы авиаударов в Газе – главные новости за ночь

В Газе заявили о десятках жертв в воскресенье, Маск снова обвалил биткоин, а украинцам из ОРДЛО собираются отменить штраф – и другие важные события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Блинкен обсудит с Лавровым "Северный поток – 2"

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен скорее всего поднимет вопрос российского газопровода "Северный поток – 2" на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе сессии Арктического совета. Позиция США неизменна – это стратегический проект РФ, который подрывает европейскую безопасность.

Маск снова обвалил биткоин

Курс биткоина, стоимость которого и так за прошлую неделю снизилась на 16%, вечером в воскресенье, 16 мая, обвалился еще больше, опустившись ниже 44 тыс. долларов за единицу – хватило одного слова Илона Маска.

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Отмена штрафов за въезд из ОРДЛО через Россию

Украина планирует отменить штрафы для украинцев, которым приходится въезжать на подконтрольную территорию из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей через Россию

Жертвы авиаударов Израиля в Газе

В результате израильских авиаударов по городу Газа в воскресенье, 16 мая, погибли по меньшей мере 33 человека, в том числе 12 женщин и 8 детей, утверждают в подчиняющееся ХАМАС Министерстве здравоохранения. Там также заявили о десятках раненых.

Переговоры Израиля и Палестины в Китае

Китайская Народная Республика предложила Палестине и Израилю провести прямые переговоры для решения конфликта на своей территории. Кстати, Китай поддерживает Палестину.