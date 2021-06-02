"Черный грибок" в Ираке и новое видео допроса Протасевича – главные новости за ночь

Возникающий на фоне коронавируса мукормикоз теперь не только в Индии, а в Беларуси опубликовали новое заявление Протасевича – и другие важные события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Лукашенко пригласил "ЛНР" допросить Протасевича

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готов предоставить возможность "следователям" так называемой "ЛНР" допросить задержанного в Минске экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, против которого они якобы проводят "расследование".

Данилов о роли РФ в захвате самолета в Минске

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что к захвату самолета Ryanair в Беларуси причастны российские спецслужбы. Об этом он заявил на встрече с коллегой из Литвы.

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Масштабное ДТП в Херсонской области

В Херсонской области в результате масштабной аварии с участием пяти машин пострадали девять человек, в том числе шестеро детей, семилетний мальчик в тяжелом состоянии.

Новое видео с Протасевичем

Провластные СМИ Беларуси опубликовали новое видео с фрагментом допроса задержанного в Минске экс-главреда оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, на котором он говорит, что его подставили.

"Черный грибок" вышел за пределы Индии

В Ираке зафиксировано уже шесть случаев заражения так называемым черным грибком (мукормикозом), вспышка которого ранее случилась в Индии у переболевших COVID-19, двое из заболевших иракцев умерли.