Новые "записи Медведчука" и компенсации Ирана за самолет МАУ – главные новости за ночь

Вышла последняя часть расследования на основе записей прослушки Медведчука, а Иран утверждает, что уже выплачивает компенсации за самолет МАУ – и другие события

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Компенсации Ирана за сбитый самолет

Иран заявил, что начал выплату компенсаций родственникам жертв сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" и некоторые семьи уже получили по 150 тыс. долларов. В МИД Ирана утверждают, что суммы компенсаций якобы значительно больше, чем они должны были бы выплатить по международным обязательствам.

Франция и ФРГ поговорили с Кремлем о Донбассе

Министры иностранных дел Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвали Кремль на фоне недавнего "перемещения войск и маневров" у границ Украины соблюдать "требования прозрачности" и "внести позитивный вклад" в урегулирование конфликта на Донбассе.

Новая iOS 15 от Apple

На конференции WWDC, которую Apple ежегодно проводит в Сан-Франциско, представили 15-ю по счету версию операционной системы IOS. Пользователей техники на базе этой ОС ждут очередные реновации – обновленные уведомления, новые функции и еще больше защиты конфиденциальности.

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Новые записи прослушки Медведчука

Согласно последним обнародованным записям прослушки народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, в 2014 году он обсуждал с марионетками России и боевиков освобождение украинских пленных, но не имел на это никакого влияния. Медведчук также вел подковерные переговоры о поставках российского газа и пытался влиять на заключение контракта об электроэнергии в Крым.

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