На Гаити задержали убийц президента, а ВОЗ снова пугает – главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
На Гаити задержали убийц президента
Национальная полиция Гаити в среду вечером задержала подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза, совершенном при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля.
Жовенеля Моиза застрелили. Фото: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/File Photo
Новые штаммы COVID-19 побеждают вакцинацию
Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус утверждает, что выявленные в последнее время новые штаммы COVID-19 на данный момент побеждают в гонке с вакцинами от коронавируса. Глава ВОЗ также назвал виноватых в сложившейся ситуации.
Взрыв в Дубае
В порту Дубая (ОАЭ) вечером в среду, 7 июля, прогремел мощный взрыв и начался пожар. По предварительной информации, взрыв произошел на контейнеровозе, стоящем на якоре у порта Джебель-Али.
Пожар в порту Дубая / twitter.com/TheInsiderPaper
Умер Роберт Дауни
В Соединенных Штатах на 86-м году жизни умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший, отец голливудского актера Роберта Дауни-младшего.
Роберт Дауни с сыном Робертом Дауни-младшим / коллаж "Сегодня"
Новые обвинения против экс-главы Укравтодора
Окружная прокуратура Варшавы выдвинула дополнительные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку – ему инкриминируют получение взяток при реализации заказов на строительство дорог в Украине на сумму 315 тыс. евро.
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