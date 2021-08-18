В Харькове сорвался лифт, а Киев накрыла буря – главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зеленский хочет ускорить голосование по Гербу

Президент Владимир Зеленский предложил созвать до 23 августа внеочередную сессию Верховной Рады для голосования по Большому гербу Украины. Соответствующее письмо он направил спикеру Дмитрию Разумкову.

Владимир Зеленский ожидает голосования ВР за Большой герб / коллаж "Сегодня"

Буря в Киеве и пригородах

В Киеве и соседних со столицей населенных пунктах в ночь на 18 августа поднялся мощный ветер. В центре столицы глаза засыпало песком, в некоторых районах началась сильная гроза. В некоторых пригородах были перебои с электроэнергией.

В Киеве и пригородах поднялась буря / коллаж "Сегодня"

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Что происходит в Кривом Роге после смерти мэра

В Кривом Роге (Днепропетровская область) после смерти городского головы Константина Павлова очень тяжелая атмосфера, но все в городе "работает четко и без сбоев". При этом о назначении нового мэра пока не говорят. Об этом "Сегодня" рассказал источник в мэрии.

В Харькове сорвался лифт

В харьковской многоэтажке с шестого этажа сорвался лифт. Его пассажиры чудом спаслись, потому что за несколько секунд до этого вышли из кабины. Люди вышли из лифта с младенцем на руках, а коляска ребенка улетела вниз.

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