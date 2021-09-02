Результаты встречи Зеленского и Байдена и наводнение в Испании – главные новости за ночь

В США завершилась встреча Зеленского и Байдена, а Испанию затопило / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Первые заявления Зеленского и Байдена после встречи

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Украины перед лицом агрессии России, а также сотрудничество по энергетической безопасности. Украинский президент в свою очередь рассказал, что в случае нарушения прав Украины в энергетическом секторе – США будут вводить санкции.

В Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена / twitter.com/POTUS

Наводнение в Испании

В Испании сильные ливни в среду, 1 сентября, привели к сильному наводнению в провинции Альканар, особенно пострадали города Кастельон и Таррагона. Там потоки воды бурлящей рекой проносились по улицам, снося все на своем пути.

В Испании после ливня затопило несколько муниципалитетов / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Непристойный скандал с экс-советником министра

Бывший советник министра экономического развития Украины и помощник нардепа на общественных началах Ростислав Дзундза попал в непристойный скандал с полицейскими. Находясь в центре Киева недалеко от Европейской площади явно в нетрезвом состоянии, чиновник предложил правоохранителям оказать им интимную услугу.

Зеленский дал Байдену список пленных

Во время встречи в Белом доме президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена Зеленский передал своему американскому коллеге список из 450 пленных, которые находятся на неподконтрольных территориях на Донбассе и в Крыму, попросив Байдена поспособствовать их вызволению.

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":