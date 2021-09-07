Главный раввин Киева: "Еврейский Новый год – это день рождения Адама и Евы"

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В канун еврейского Нового года в городок Умань Черкасской области традиционно съезжаются тысячи евреев, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – раввина Нахмана из Брацлава. Сайт "Сегодня" поговорил с главным раввином Киева Йонатаном Биньямином Марковичем о том, сколько паломников приедет, об иудейских религиозных традициях, эпидемии коронавируса и антисемитизме в Украине.

"Аваков отвечал на мои звонки даже ночью"

- Ребе, антисемитизм – это больная тема для еврейской общины в Украине. Скажите, не учащаются ли его проявления сейчас, когда паломники-хасиды съезжаются в Умань накануне иудейского Нового года – Рош ха-Шана. Вообще, часто ли в Украине наблюдаются случаи антисемитизма?

- Проявления антисемитизма бывают во всем мире. Но в Украине подобные вещи происходят очень редко. А правоохранительные органы всегда на них оперативно реагируют.

С бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым я постоянно был на связи. Если что-то происходило, я звонил или писал ему на мобильный телефон, и он всегда отвечал. Даже ночью.

А бывало и так, что полиция сама нас информировала о происшествиях. Думаю, что хорошие отношения мы установим и с новым главой МВД Денисом Монастырским. Потому что ненависть – неважно, против кого она направлена, – зло.

- А что вы можете сказать тем, кто поддерживает антисемитизм?

- Этим людям я расскажу притчу. В одной семье было два сына, и так вышло, что младший брат был выше ростом,чем старший. Однажды они играли во дворе, и их отец увидел, что старший вырыл яму в земле и поставил туда младшего брата, чтобы тот казался ниже его ростом. Тогда отец вызвал к себе старшего сына и велел ему больше так не поступать. Он также сказал:

Хочешь быть выше – сделай себе стульчик и залезь на него.

Вывод из этой притчи простой: унижая другого человека, никогда не станешь лучше и счастливее. Добиться хорошей жизни можно лишь в том случае, если ты сам себя сделаешь лучше. Как сказано в притче, "сделай себе стульчик".

- В начале интервью вы говорили, что к Любавичскому ребе приходили за советом лидеры государств. А украинские политики тоже приходят к вам?

- Многие приходят. Как простые люди, так и очень влиятельные. Но политикой и бизнесом я не занимаюсь. Поэтому обсуждаю с гостями вопросы, которые касаются исключительно их личной жизни. Не секрет, что деньги или известность не решают всех жизненных, а тем более духовных проблем.

- А президент Владимир Зеленский бывает вашим гостем?

- Я думаю, что Владимир Зеленский очень занят сейчас. Ему необходимо решать проблемы государства. Очень важно, чтобы он получал правильные советы.

Украина – родина хасидизма

- Скажите, чем отличается официальный иудаизм от хасидизма?

- Хасидизм является одним из движений иудаизма. Для иудеев, по большому счету, неважно, кто человек – хасид или нет. Главное в иудаизме – соблюдать традиции и выполнять религиозные еврейские законы.

- Правда ли, что Украина является родиной хасидизма?

- Да, конечно.

До Второй мировой войны и Холокоста на территории Украины проживало много евреев. Примерно 350 лет назад жил в городке Меджибож Хмельницкой области основатель хасидизма – рабби Исраэль Баал-Шем-Тов.

Он считал, что каждая душа требует знаний о том, как Всевышний создал наш мир и для чего мы в него пришли. К слову, представители брацлавского хасидизма, которые в Рош ха-Шана приезжают в Умань на могилу своего лидера рабби Нахмана, – лишь небольшая часть хасидов. Самое большое движение в хасидизме называется Хабад. В Украине похоронены два руководителя этого движения. А в Николаеве родился последний глава Хабада – Любавичский ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, его дедушка был главным раввином Николаева, а отец – главным раввином Днепра. Возглавив Хабад, Любавичский ребе стал главным раввином мира. К нему приходили за советом не только иудеи, но и мусульмане, и христиане. В том числе парламентарии, премьеры и президенты многих стран мира.

- Выходит, что евреи-паломники приезжают из разных стран мира в Украину не только, чтобы посетить Умань?

- Конечно! В Украине много иудейских святых мест. К слову, среди паломников немало очень богатых людей. В некоторых местах еврейского паломничества есть даже посадочные площадки для вертолетов, на которых они сюда прилетают. Просто информация об этом не так часто попадает в СМИ.

Евреи могут молиться почти где угодно. Но считается, что если более 10 мужчин молятся вместе, молитва имеет особую силу. Поэтому принято собираться в синагоге, которая не считается храмом – с иврита это слово переводится именно как "дом собрания" (Бейт Кнессет). Синагогу от обычного места отличает наличие свитков Торы

Каббалу изучают в Кембридже и Оксфорде

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о хасидизме.

- Сначала я расскажу вам притчу. У одного еврея была телега, на которой он перевозил людей и таким образом зарабатывал себе на хлеб. Однажды он привез в город путника. Пассажир попросил возчика подождать и отправился по своим делам. И тут к хозяину телеги подошел полицейский и спросил: кто ты? Еврей знал только идиш и не понял, о чем его спрашивает полицейский. А тот разозлился и выгнал возчика из города. Позже его нашел путник и перевел ему вопрос полицейского. Какой урок из этой притчи? Ее автор и основатель движения брацлавских хасидов рабби Нахман говорил, что каждому из нас Всевышний дал телегу и сказал находиться в каком-то месте. Проще говоря, в нашей жизни. Но мы должны ответить себе на вопрос: кто мы такие? Что мы делаем со своей жизнью? Что хорошего для окружающих людей принесли в мир? Что оставим после себя на земле? В этой притче и заключается суть хасидизма. Но я думаю, что задавать себе эти вопросы должны все люди, не только евреи.

Говоря простыми словами, хасид – это человек, считающий своим долгом изучать священные книги иудаизма – Тору, Каббалу и Талмуд, в которых содержатся ответы на самые главные вопросы человеческой жизни. А также жить в соответствии с предписаниями Всевышнего.

- Правда ли, что Каббалу и Талмуд изучают студенты Кембриджа и Оксфорда?

- Да, правда. Но они это делают скорее для общего развития. В Каббале написано о том, как при помощи энергии (Каббала называет ее светом) Всевышний создал мир и душу человека. А также о том, как правильно использовать эту энергию. В наше время ученые-физики доказали, что без энергии материальный мир невозможен. А именно об этом было сказано в иудейских священных писаниях тысячи лет тому назад.

Для концентрации во время молитвы используют специальные коробочки – тфилин, содержащие слова Торы

Шляпы и пиджаки напоминают о Холокосте

- Давайте вернемся к брацлавским хасидам. Почему они приезжают в Умань именно на Рош ха-Шана?

- Рош ха-Шана по еврейской традиции не является празднованием Нового года. Для нас это начало нового года и день рождения человека. В этот день Всевышний решил, что мир не может быть полноценным без людей, и создал Адама и Еву. Поэтому мы считаем, что это время надо использовать исключительно для духовного развития. Кроме того, в Рош ха-Шана люди должны наполняться духовными силами, энергией, светом. И от того, как они это сделают, зависит их жизнь на протяжении всего следующего года. Приведу простой пример. Если мы заправим автомобиль качественным бензином, он поедет, если нет – остановится.

- Поэтому в Рош ха-Шана евреи не могут принимать душ, ездить на машинах, нажимать на кнопку в лифте, включать и выключать свет...

- Если мы будем в это время что-то созидать в материальном мире, мы не сможем полностью посвятить это время Богу и своей душе.

- Видимо, из-за такого подхода украинцы часто упрекают брацлавских хасидов в нечистоплотности. Мол, во время Рош ха-Шана на улицах Умани очень грязно…

- А разве после футбольного матча или празднования Нового года на стадионах или площадях Киева чище? Если собираются вместе 20-30 тыс. человек, они всегда оставляют мусор. Его просто надо убирать.

- Расскажите, пожалуйста, об одежде хасидов. Она удивляет украинцев – черные шляпы, пиджаки…

- До Второй мировой войны и Холокоста хасиды одевались так же, как и европейцы. А в 30-х годах прошлого века в Европе было модно носить черные пиджаки и шляпы. После Катастрофы – Холокоста мы решили оставить себе эту одежду как знак того, что мы помним о трагедии, живем настоящим и смотрим в будущее. Кроме того, одежда хасидов должна напоминать о том, что нацистам не удалось уничтожить еврейский народ и культуру.

Перед еврейским Новым годом существует обычай трубить в шофар – традиционный бараний рог, чтобы душа проснулась

"Застряли на границе из-за скандала с Лукашенко"

- Сколько хасидов в этом году приедет в Умань? Раньше приезжали в основном мужчины с детьми. Теперь едут целыми семьями.

- По предварительным оценкам, около 50 тысяч человек. Думаю, что семьями приезжают из-за того, что не хотят надолго расставаться с близкими людьми. А из-за карантинных ограничений это может произойти. Кстати, опасаясь того, что в Украине введут локдаун и закроют границу, многие брацлавские хасиды решили приехать заранее – за месяц или два. Тем более что в Украине есть где погулять и что посмотреть.

- В прошлом году разразился скандал вокруг хасидов, которые застряли на границе Беларуси и Украины, пытаясь проникнуть в нашу страну…

- Это была провокация.

Если вы помните, как раз в то время Украина отказалась признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. А лукашенковские пропагандисты (не знаю зачем – возможно, в отместку) распространили в еврейских кругах "утку" о том, что белорусы позволят хасидам беспрепятственно пересечь границу с Украиной. Конечно, это была ложь. Ведь в Украине был локдаун, и границу закрыли. Но некоторые паломники поверили, поехали в Беларусь и застряли на границе.

В результате они были вынуждены провести четыре дня в каком-то сарае в лесу. Без воды и еды. Ведь верующие евреи следуют кашруту и не могут принимать обычную пищу. Поэтому мы возили им на границу еду.

- В этом году у паломников тоже могут возникнуть проблемы с пересечением границы?

- Я не думаю. Проблемы могут возникнуть лишь у тех, у кого не в порядке документы. Но таких единицы. В любом случае и мы, и посольство Израиля будем помогать всем нуждающимся людям.

Специальные коробочки – тфилин, содержащие слова Торы, повязывают на левую руку у сердца и накладывают на голову возле глаза. Это символизирует единение разума и эмоций

"Эпидемии коронавируса уже могло не быть"

- В Израиле уже 70 лет продолжается война. Украина находится в состоянии войны с 2014 года. Я знаю, что вы родились в Ужгороде. А потом вместе с родителями переехали в Израиль, где в течение 12 лет служили в армии военным летчиком. Что вы посоветуете украинцам?

- Я думаю, что в условиях войны для государства главное – выжить. А люди, несмотря на трудности, должны учиться смотреть на мир позитивно. Быть благодарными Всевышнему, который всех защищает. И неустанно говорить "спасибо" военным, которые погибают на передовой, чтобы простые люди могли спокойно жить. В Израиле очень уважают военных.

- А что вы скажете об эпидемии коронавируса? Как иудеи оценивают происходящее?

- Если человек начинает думать, что он все может решить в этом мире, Всевышний показывает ему, что такой подход не соответствует действительности. Люди думали, что сделают вакцину и все будет хорошо. Но ошиблись.

- Вы хотите сказать, что верующие иудеи не считают эпидемию случайностью?

- Мы вообще не признаем случайностей. Все в мире происходит по воле Всевышнего.

Эпидемия – это знак от Бога. Люди должны остановиться и подумать: почему это с нами происходит?

Не слишком ли много сил и времени мы тратим на погоню за материальными благами и при этом забываем думать о своих близких и о самом важном – своей душе? Конечно, я не выступаю против вакцинации. Это дело каждого человека (лично я прививки сделал и помог вакцинироваться членам общины и соцработникам). Но если бы мы нашли в себе силы остановиться и подумать о том, чего хочет от нас Всевышний, коронавируса уже не было бы.