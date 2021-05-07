Главы МИД стран Бенилюкса в Киеве и решение Fitch по Беларуси – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 7 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Вернувшиеся с Донбасса главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга выступят на совместной с Дмитрием Кулебой пресс-конференции, а международное агентство Fitch может объявить о действиях в отношении суверенных рейтингов Беларуси.

Украина

Киев

10:00 – совместная пресс-конференция министров иностранных дел Украины, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга . СМИ смогут принять участие и задать вопрос в онлайн-режиме. Прямая трансляция пресс-конференции будет осуществляться на странице МИД в Facebook.

– совместная . СМИ смогут принять участие и задать вопрос в онлайн-режиме. Прямая трансляция пресс-конференции будет осуществляться на странице МИД в Facebook. 11:00 – пресс-брифинг на тему " Год обучения в условиях пандемии . Результаты, ожидания, опыт" при участии образовательного омбудсмена Сергея Горбачева в Украинском кризисном медиацентре (ул. Крещатик, 2).

– пресс-брифинг на тему " . Результаты, ожидания, опыт" при участии образовательного омбудсмена Сергея Горбачева в Украинском кризисном медиацентре (ул. Крещатик, 2). Открытие в ыставки архивных документов ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. 10:00 – открытие выставки тюльпанов на обновленном Певческом поле Печерского ландшафтного парка.

Одесса

13:00 – пресс-конференция о похищении картины "Поцелуй Иуды" из Одесского музея западного и восточного искусства ("Одесса-медиа", Приморский бульвар, 14).

За рубежом

США

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Международное рейтинговое агентство Fitch может объявить о действиях по отношению к суверенным рейтингам Беларуси.

Вена, Австрия

Продолжение переговоров по иранской ядерной сделке .

. Заседание конференции государств – участников конвенции ООН против коррупции.

Порту, Португалия

Конференция представителей стран Евросоюза по социальным вопросам и неформальная встреча глав государств и правительств ЕС для обсуждения социальных последствий пандемии.