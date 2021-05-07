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Главы МИД стран Бенилюкса в Киеве и решение Fitch по Беларуси – анонсы СЕГОДНЯ

7 мая, 07:00

Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 7 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Вернувшиеся с Донбасса главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга выступят на совместной с Дмитрием Кулебой пресс-конференции, а международное агентство Fitch может объявить о действиях в отношении суверенных рейтингов Беларуси.

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