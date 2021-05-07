Главы МИД стран Бенилюкса в Киеве и решение Fitch по Беларуси – анонсы СЕГОДНЯ

Вернувшиеся с Донбасса главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга выступят на совместной с Дмитрием Кулебой пресс-конференции, а международное агентство Fitch может объявить о действиях в отношении суверенных рейтингов Беларуси.
Украина
Киев
- 10:00 – совместная пресс-конференция министров иностранных дел Украины, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. СМИ смогут принять участие и задать вопрос в онлайн-режиме. Прямая трансляция пресс-конференции будет осуществляться на странице МИД в Facebook.
- 11:00 – пресс-брифинг на тему "Год обучения в условиях пандемии. Результаты, ожидания, опыт" при участии образовательного омбудсмена Сергея Горбачева в Украинском кризисном медиацентре (ул. Крещатик, 2).
- Открытие выставки архивных документов ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- 10:00 – открытие выставки тюльпанов на обновленном Певческом поле Печерского ландшафтного парка.
Одесса
- 13:00 – пресс-конференция о похищении картины "Поцелуй Иуды" из Одесского музея западного и восточного искусства ("Одесса-медиа", Приморский бульвар, 14).
За рубежом
США
- Международное рейтинговое агентство Fitch может объявить о действиях по отношению к суверенным рейтингам Беларуси.
Вена, Австрия
- Продолжение переговоров по иранской ядерной сделке.
- Заседание конференции государств – участников конвенции ООН против коррупции.
Порту, Португалия
- Конференция представителей стран Евросоюза по социальным вопросам и неформальная встреча глав государств и правительств ЕС для обсуждения социальных последствий пандемии.
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