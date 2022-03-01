Главы ОГА перешли в Telegram – созданы каналы для информирования граждан

/ Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Для оперативного информирования украинцев все главы ОГА создали собственные Telegram-каналы, где будет размещается официальная информация о событиях вокруг нападения армии России на Украину. Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко обнародовал полный список адресов этих ресурсов.
Официальные ресурсы
Винницкая ОГА https://t.me/vinnytskaODA
Волынская ОГА https://t.me/volynskaODA
Днепропетровская ОГА https://t.me/dnipropetrovskaODA
Донецкая ОГА https://t.me/pavlokyrylenko_donoda
Житомирская ОГА https://t.me/zhytomyrskaODA
Закарпатская ОГА https://t.me/zakarpatskaODA
Запорожская ОГА https://t.me/starukhofficial
Ивано-Франковская ОГА https://t.me/onyshchuksvitlana
Киевская ОГА https://t.me/kyivoda
Кировоградская ОГА https://t.me/chornamary
Луганская ОГА https://t.me/luhanskaVTSA
Львовская ОГА https://t.me/kozytskyy_maksym_official
Николаевская ОГА https://t.me/mykolaivskaODA
Одесская ОГА https://t.me/odeskaODA
Полтавская ОГА https://t.me/DMYTROLUNIN
РовенскаяОГА https://t.me/s/vitalykoval8
Сумская ОГАhttps://t.me/Zhyvytskyy
Тернопольская ОГА https://t.me/ternopilskaODA
ХарьковскаяОГА https://t.me/synegubov
Херсонская ОГА https://t.me/khersonskaODA
"Сейчас 24/7 делаем возможное и невозможное для победы. Потому в фейсбуке пишу мало. Потом будет о чем рассказать после нашей победы!" – написал Кирилл Тимошенко.
Обстановка
- В главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Россия готовит сознательную провокацию, чтобы оправдать введение белорусских войск на территорию Украины. По имеющимся данным разведки, сейчас вблизи белорусско-украинской границы стоит около 300 белорусских танков.
- Российские оккупанты обстреляли Киевскую телевышку. В результате атаки пять человек погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщили в ГСЧС. Но сигнал идет.
- Россия совершила очередной авиаудар по Харькову. В результате разрушен жилой дом, погибли пять мирных жителей.
- Прокуратура Польши начала расследование преступлений войны Российской Федерации против Украины.