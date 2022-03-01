Главы ОГА перешли в Telegram – созданы каналы для информирования граждан

/ Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Для оперативного информирования украинцев все главы ОГА создали собственные Telegram-каналы, где будет размещается официальная информация о событиях вокруг нападения армии России на Украину. Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко обнародовал полный список адресов этих ресурсов.

Официальные ресурсы

Винницкая ОГА https://t.me/vinnytskaODA

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Волынская ОГА https://t.me/volynskaODA

Днепропетровская ОГА https://t.me/dnipropetrovskaODA

Донецкая ОГА https://t.me/pavlokyrylenko_donoda

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Житомирская ОГА https://t.me/zhytomyrskaODA

Закарпатская ОГА https://t.me/zakarpatskaODA

Запорожская ОГА https://t.me/starukhofficial

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Ивано-Франковская ОГА https://t.me/onyshchuksvitlana

Киевская ОГА https://t.me/kyivoda

Кировоградская ОГА https://t.me/chornamary

Луганская ОГА https://t.me/luhanskaVTSA

Львовская ОГА https://t.me/kozytskyy_maksym_official

Николаевская ОГА https://t.me/mykolaivskaODA

Одесская ОГА https://t.me/odeskaODA

Полтавская ОГА https://t.me/DMYTROLUNIN

РовенскаяОГА https://t.me/s/vitalykoval8

Сумская ОГАhttps://t.me/Zhyvytskyy

Тернопольская ОГА https://t.me/ternopilskaODA

ХарьковскаяОГА https://t.me/synegubov

Херсонская ОГА https://t.me/khersonskaODA

https://t.me/AleksandrSkichko Черкасская ОГА Черновицкая ОГА https://t.me/chernivetskaODA https://t.me/chernigivskaODA Черниговская ОГА "Сейчас 24/7 делаем возможное и невозможное для победы. Потому в фейсбуке пишу мало. Потом будет о чем рассказать после нашей победы!" – написал Кирилл Тимошенко.

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