"Голоса мирных": в проект попали уже более тысячи историй-исповедей

Проект "Голоса мирных". продолжает собирать истории

Более тысячи историй-исповедей уже попали в картотеку крупнейшего музейного онлайн пространства "Голоса мирных". Это уникальный проект, который собирает свидетельства того, что пришлось пережить мирному населению во время конфликта на Донбассе.

"Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова впервые в Украине так масштабно документирует истории мирных граждан, которых коснулся конфликт на Донбассе. Люди могут поделиться своими воспоминаниями и благодаря этому, и другие люди и в Украине и в мире могут узнать из первых уст их историю", – говорит Ольга Гук, главный редактор проектов Фонда Рината Ахметова.

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