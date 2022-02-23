Гончаренко – солдатам РФ: Добро пожаловать в ад – вы здесь умрете, как паршивые псы

Алексей Гончаренко. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцы встретят путинскую армию в случае вторжения с оружием в руках, а российских солдат ждет смерть на нашей земле.

Об этом заявил во время своего эмоционального выступления в парламенте нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Он посоветовал оккупантам возвращаться домой, иначе навечно останутся в украинской земле.

"Хочу обратиться к российским солдатам. Вас тут ничего не ждет. Вас тут не ждут жители Харькова, Мариуполя, Киева с цветами в руках. Ждем вас с "Джавелинами" и оружием в руках. Если вы сюда зайдете – никогда отсюда не выйдете, мы вам это обещаем. Добро пожаловать в ад, вы здесь умрете как паршивые псы, если зайдете в нашу страну. И ваши генералы, которые кидают вас в эту мясорубку, будут первыми бежать. Сейчас бросайте оружие, идите домой к своими детям и женам. Это не ваша земля и никогда ею не будет… Вы навечно останетесь в этой земле – это ваше будущее, если попытаетесь это сделать", – сказал Гончаренко.

Угроза вторжения РФ