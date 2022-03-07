Город обороняется, враг убьется об стену: Ким о ситуации в Николаеве

Николаев обороняется от российских оккупантов, военные работают / Фото: Коллаж: Сегодня
Николаев отражает атаку российских войск. Об этом в своем Тelegram-канале рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
При этом он рекомендовал горожанам не волноваться и оставаться в убежищах.
"Наваливают хорошо, мы им тоже наваливаем. Все хорошо, не переживайте, город обороняется. Сейчас враг убьется о стену. Сидите в подвалах, все хорошо, мы работаем", – сказал Ким.
Ситуация в Николаеве
- 7 марта начали появляться сообщения об атаке врага на Николаев, которая началась в 5:15. В Telegram-каналах пишут, что вспышки и взрывы люди слышали в разных частях города. Кроме того, перед обстрелами был слышен характерный гул. Обстрелы велись из реактивных систем залпового огня "Смерч".
- Советник министра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Telegram со ссылкой на ГСЧС сообщил, что массовая авиабомбардировка города началась еще в 19:15 воскресенья, 6 марта. И по состоянию на утро известно о восьми погибших – спасатели достали их тела из-под завалов.
- 5 марта сообщалось, что российские оккупанты обстреливают Николаев с помощью реактивной артиллерии.
- в Николаевской области украинские военные сбили вертолеты российских войск. Эту информацию подтвердили в ВМС ВС Украины, уточнив количество сбитых машин.