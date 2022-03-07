Город обороняется, враг убьется об стену: Ким о ситуации в Николаеве

Николаев обороняется от российских оккупантов, военные работают / Фото: Коллаж: Сегодня

Николаев отражает атаку российских войск. Об этом в своем Тelegram-канале рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

При этом он рекомендовал горожанам не волноваться и оставаться в убежищах.

"Наваливают хорошо, мы им тоже наваливаем. Все хорошо, не переживайте, город обороняется. Сейчас враг убьется о стену. Сидите в подвалах, все хорошо, мы работаем", – сказал Ким.

Ситуация в Николаеве