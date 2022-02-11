Госслужащих не будут проверять на знание украинского? Комиссия может прекратить работу

Члены Комиссии обратились к Кабинету Министров Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка появилось заявление о попытках дестабилизации ее работы. В нем говорится, что эта рабочая неделя для Комиссии может стать последней.

Об этом сообщает Комиссия в Facebook.

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"Мы – представители Национальной комиссии по стандартам государственного языка, вынуждены сообщить о тревожных процессах, что происходят в Комиссии и направлены на блокирование испытывания на определение уровня владения государственным языком", – говорится в сообщении.

7 февраля пятеро членов Комиссии – Владимир Мозгунов, Наталья Мазур, Данута Мазурик, Александр Мирончук и Юлия Чернобров – потребовали созвать внеочередное заседание.

Подробно про срыв заседания

"Глава Комиссии Орися Демская созвала заседание, и ввиду нарушения регламента не смогла его начать. Председатель предложила коллегам подготовить заседание и приступить к его работе после надлежащей подготовки. Вопреки всем действующим документам, регулирующим работу Комиссии, Заместитель Председателя Комиссии Владимир Мозгунов взял на себя инициативу и начал заседание. Председатель Комиссии и еще два члена Комиссии отказались поддержать такие действия и вышли из помещения. Во время этого псевдо заседания Владимир Мозгунов с согласия еще трех членов Комиссии – Мирончука Александра, Мазур Наталии, Чернобров Юлии, присутствовавших в Комиссии и еще одной коллеги, которая подключилась к этой встрече онлайн – членкини Комиссии Мазурик Дануть, пренебрегая процедурой и нарушая законодательство Украины, попытался осуществить самовольное захват властных полномочий и назначил себя Председателем Комиссии, уволив Орисю Демскую", – добавляют в заявлении.

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Сообщается, что превышая полномочия, члены Комиссии отдавали "заведомо неправомерные приказы по совершению регистрационных действий, изготовление решений Комиссии и другие поручения работникам аппарата Комиссии".

"Апогеем этой провокации стало сегодняшнее заседание Комиссии, которое должно было состояться в соответствии с графиком. Заседание было сорвано и 3015 человек не получили свои сертификаты. Члены Комиссии – фигуранты событий на этой неделе – уже практиковали подобные действия на заседании от 18 января, о чем Председатель Комиссии информировала Министерство образования и науки Украины и Кабинет Министров Украины", – сказано в соцсети.

Члены Комиссии, не поддерживающие нынешнюю ситуацию, обратились к Кабинету Министров Украины с просьбой провести служебное расследование, а также подали заявление в Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро расследований, Национальную полицию Украины, призвали остановить незаконные процессы в Комиссии и поспособствовать "возобновлению ее нормальной работы".

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Языковой скандал в Киеве

Учительница немецкого языка столичного лицея № 303 Лариса Бондарь возмутилась, когда ученик попросил ее вести урок на украинском языке. Инцидент произошел на уроке восьмого класса. Тогда педагог заявила: гордится тем, что русская, а не украинка. В итоге ей объявили выговор.

Некоторое время она продолжала работу в учебном заведении, однако потом решила написать заявление об увольнении. Власти провели проверку после резонансного случая. По ее результатам установлено наличие фактов нарушения ч. 1 ст. 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части применения государственного языка в образовательном процессе.

Впоследствии учительница заявила, что ее слова на видео вырваны из контекста. При этом она сообщила, что среди родителей и детей были те, кто встал на ее защиту. Знакомые Ларисы Бондарь не согласны с выговором, который ей объявили до увольнения. Говорят, что в последнее время ее преследуют беды. Речь идет о смерти близкого человека.

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